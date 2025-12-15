AKTIE IM FOKUS: Fraport von Analystenstudien nach eingetrübtem Ausblick belastet

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fraport haben am Montag mit einem klaren Minus ihre Talfahrt vom Freitag fortgesetzt. Händler verwiesen auf Kurszielsenkungen mehrerer Analysten in Reaktion auf einen eingetrübten Ergebnisausblick des Flughafenbetreibers.

Am Vormittag notierten die Fraport-Papiere 2,2 Prozent im Minus bei 68 Euro, nachdem sie am Freitag bereits knapp zwei Prozent an Wert eingebüßt hatten.

Die Analysten der US-Investmentbank Morgan Stanley senkten ihr Kursziel für Fraport von 82 auf 80 Euro und beließen die Aktie auf "Equal-Weight". Das Analysehaus MWB Research reduzierte sein Kursziel von 64 auf 62 Euro und bestätigte die Verkaufsempfehlung für die Aktie.

Der Wirtschaftsplan für 2026 weise auf erhebliche Kostenbelastungen hin, die zu einem starken Gewinnrückgang führen dürften, vermutet MWB-Analyst Oliver Wojahn./edh/nas/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------