Elektroautohersteller

Tesla steigen Richtung Rekordhoch - Autonomes Fahren und Roboter

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
E-MobilitätBatterien
Quelle: Jonathan Weiss/ Shutterstock

Die Aktien von Tesla sind am Montag mit Schwung auf den höchsten Stand seit einem Jahr gestiegen. Mit einem Plus von 4,4 Prozent auf 478,93 US-Dollar ließen sie im frühen Handel einen charttechnischen Widerstand um die 470 Dollar hinter sich. Bei 488,55 Dollar würde die Aktie ein frisches Rekordhoch markieren.

Nachdem die US-Zollpolitik und Streitereien mit US-Präsident Donald Trump die Aktien bis weit in den Frühling hinein belastet hatte, geht es spätestens seit dem Herbst wieder deutlich nach oben mit dem Aktienkurs. Treiber ist dabei mittlerweile aber weniger das E-Autogeschäft, vielmehr ist Tesla eine große "Wette" auf das Geschäft mit Robotaxis sowie mit humanoiden Robotern.

Dabei setzen Anleger auch darauf, dass Musk bei Tesla am Ball bleibt und die Projekte vorantreibt, nachdem die Aktionäre Anfang November einem Riesen-Vergütungspaket zugestimmt hatte, mit dem Musk bei Erreichen bestimmter Meilensteine in den kommenden Jahren ein Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar erhalten kann. Mit dem aktuellen Kursanstieg liegen die Tesla-Papiere 2025 nun wieder knapp 18 Prozent im Plus; der Börsenwert liegt damit bei fast 1,6 Billionen Dollar.

