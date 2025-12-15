W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Touristikkonzern

Tui setzen Erholung beschleunigt fort - Hoch seit September

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Die Anteilsscheine von Tui haben am Montag ihre jüngste Erholung beschleunigt fortgesetzt und den höchsten Stand seit Anfang September erklommen. Im späten Handel notierten die Papiere des Touristikkonzerns 6,7 Prozent im Plus bei 8,77 Euro. Allein seit Anfang November haben die Aktien damit um rund ein Viertel an Wert zugelegt.

Längerfristig ist der zuletzt gute Lauf für die Anleger aber nicht mehr als ein Trostpflaster, denn seit Jahresbeginn summiert sich der Kursgewinn auf lediglich gut fünf Prozent, während der MDax in dieser Zeit um mehr als 17 Prozent zugelegt hat.

Das mehrjährige Chartbild bleibt geprägt von der Corona-Pandemie, die den Reisekonzern ab 2021 ins Wanken gebracht und den Kurs auf eine lange Talfahrt geschickt hatte. In dieser Zeit haben auch notwendige Staatshilfen und mehrere Kapitalmaßnahmen Einfluss auf den Reisekonzern genommen.

