W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Aktien Asien: Schwache US-Vorgaben und enttäuschende China-Daten belasten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenauftakt wegen schwacher US-Vorgaben und enttäuschender Konjunkturdaten aus China nachgegeben.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte am Montag 1,3 Prozent auf 50.168 Punkte ein. Damit blieb der Index allerdings weiter über der Marke von 50.000 Punkten. Seit Ende 2024 legte der Nikkei 225 um etwas mehr als ein Viertel zu und damit mehr als zum Beispiel der Dax oder der Dow Jones.

In China mussten die Investoren zum Wochenauftakt enttäuschende Konjunkturdaten verarbeiten. Im November fielen sowohl der Einzelhandelsumsatz als auch die Industrieproduktion und die Investitionen schwächer als erwartet aus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab 0,7 Prozent auf 4.501 Punkte nach.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone sackte der Hang-Seng-Index im dortigen späten Handel um 1,4 Prozent nach. Australische Aktien knüpften an die Gewinne vom Freitag an. Der Leitindex S&P/ASX 200 legte zuletzt leicht zu./zb/ag/nas

Das könnte dich auch interessieren

Sportartikelhersteller
China-Geschäft von Lululemon treibt auch Adidas und Puma an12. Dez. · dpa-AFX
China-Geschäft von Lululemon treibt auch Adidas und Puma an
Starkes China-Geschäft von Lululemon
Adidas und Puma gefragt12. Dez. · dpa-AFX
Adidas und Puma gefragt
Bericht der "Financial Times"
China will Import von Nvidias KI-Chip H200 begrenzen09. Dez. · Reuters
China will Import von Nvidias KI-Chip H200 begrenzen
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 14.12.2025
KI-Euphorie trifft Margensorgen: Tech-Aktien schwächergestern, 19:58 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economygestern, 09:02 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden