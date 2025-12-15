Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Gewinn schmilzt etwas zusammen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag einen Teil seines Gewinns aus dem Handelsverlauf im späten Geschäft abgegeben. Analystin Christine Romar von CMC Markets sprach von fortgesetzten Gewinnmitnahmen an der Wall Street, die den deutschen Leitindex etwas in Mitleidenschaft gezogen hätten. Die Sorgen über zu hohe Bewertungen der US-Technologieunternehmen nach den Quartalszahlen und dem Ausblick von Oracle und Broadcom schwebten "wie ein Damoklesschwert über dem Markt".

Der Dax schloss mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 24.229,91 Punkten. Der Aufwärtstrend der vergangenen drei Wochen bleibt damit vorerst intakt. "Die fehlenden gut zwei Prozent zum Allzeithoch dürften ohne einen kräftigen positiven Impuls zu einer Herkulesaufgabe für den kurzen Rest des Börsenjahres werden", bemerkte Romar. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten gewann am Montag 0,85 Prozent auf 30.214,61 Zähler.

Am Dienstag dürften sich die Anleger auf den US-Arbeitsmarktbericht fokussieren, der am Dienstag für Oktober und November nachgeholt wird. Wegen des wochenlangen Regierungsstillstands hatte die US-Notenbank Fed zuletzt im Dunkeln getappt, was die Situation am Jobmarkt betrifft. Neben dem Eindämmen der Inflation ist die Vollbeschäftigung das zweite entscheidende Ziel der amerikanischen Währungshüter./edh/men