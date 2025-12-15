W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: FMA und OeNB setzen klare Schwerpunkte für die Bankenaufsicht...

Uhr
APA ots news: FMA und OeNB setzen klare Schwerpunkte für die Bankenaufsicht 2026: resilient, digital, nachhaltig

Wien (APA-ots) - Um weiterhin ein sicheres, stabiles und gut geführtes  
Banken- und 
Finanzsystem zu gewährleisten, haben die Oesterreichische 
Nationalbank (OeNB) und die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) für das 
Jahr 2026 fünf Themenschwerpunkte für die Erfüllung ihrer Aufgaben in 
der Bankenaufsicht festgelegt. 

Zwtl.: Resilienz des Bankensektors weiter stärken 

Die über die letzten Jahre ausgebaute Resilienz des 
österreichischen Bankensektors soll angesichts geopolitischer 
Unsicherheiten, der schwachen konjunkturellen Entwicklung und 
bestehender Kreditrisiken im Immobiliensektor sowie in der Industrie 
weiter abgesichert werden. Eine gute Kapitalausstattung der Banken 
ist vor diesem Hintergrund zentral. 

Die nachhaltige Reduktion der Quoten notleidender Kredite (NPL- 
Quoten) soll sichergestellt werden. Banken mit erhöhten NPL-Quoten 
werden einem verstärkten Monitoring unterzogen und stehen im Fokus 
von Vor-Ort-Prüfungen. 

Zwtl.: Stärkung der IKT-Sicherheit 

Die Resilienz der Banken gegenüber Risiken betreffend 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) soll gestärkt 
werden. Zu diesem Zweck werden u. a. kontrollierte Simulationen von 
Cyberattacken aufsichtlich begleitet. Außerdem wird ein 
strukturiertes Dialogformat mit relevanten nationalen Stakeholdern 
entwickelt. 

Zwtl.: Austausch mit Banken bezüglich konkreter Anwendungen von 
künstlicher Intelligenz 

Die Aufsicht wird in Bezug auf die Anwendung von künstlicher 
Intelligenz mit den Banken in einen Austausch treten. Der 
Aufsichtsansatz hinsichtlich Künstlicher-Intelligenz-Anwendungen von 
Banken soll entwickelt und kommuniziert werden. 

Zwtl.: ESG-Risiken bei Banken 

Risiken aus den Bereichen Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung (ESG-Risiken) sollen im Risikomanagement der 
Banken berücksichtigt sein. Die Anforderungen der ESG- 
Risikomanagement-Leitlinien der European Banking Authority (EBA) 
sollen in den aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess für 
weniger bedeutende Institute (LSI-SREP) integriert werden. 
Nachhaltigkeitsrisiken werden in den Managementgesprächen mit den 
Beaufsichtigten entsprechend adressiert. 

Zwtl.: Effizienz bei Regulierung und Aufsichtsprozessen erhöhen 

Die Bankenaufsicht bringt sich in die europäischen Initiativen 
zur effizienten Ausgestaltung von Regulierung und Aufsichtsprozessen 
ein und hebt Vereinfachungspotenziale auf nationaler Ebene. 
Europäische Entwicklungen zur effizienteren Ausgestaltung von 
Aufsichtsprozessen werden auf die Übernahme auf nationaler Ebene 
geprüft und gegebenenfalls national repliziert. Potenzielle 
Effizienzsteigerungen im nationalen Meldewesen werden umgesetzt. 
Zusätzlich ist geplant, Effizienzsteigerungspotenziale in der 
Aufsicht durch den Einsatz neuer AI-Anwendungen zu evaluieren. 

Zwtl.: Allgemeiner Hintergrund 

OeNB und FMA legen jährlich für das darauffolgende Jahr die 
gemeinsamen Aufsichtsschwerpunkte für die Bankenaufsicht fest. 
Inhaltlich sind die fünf dargestellten Themenschwerpunkte in 
Verbindung mit den Aufsichtsschwerpunkten des Einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory Mechanism, SSM) für 2026 zu 
sehen und sind in Einklang mit den Zielen und dem Work Programme der 
EBA. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 
    
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43-1-24959-6010 
   Mobil: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 
   Website: https://www.fma.gv.at 

APA

