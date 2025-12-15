Bund unterstützt private Investitionen in der Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Zur Unterstützung privater Investitionen in der Ukraine bringt die Bundesregierung ein neues Finanzierungsinstrument mit 45 Millionen Euro an den Start. Damit sollen zinsvergünstigte Kredite an deutsche Unternehmen ermöglicht werden, wie Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) beim Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum in Berlin sagte.

Wegen des andauernden Kriegs vergäben Banken keine Kredite für Investitionen in der Ukraine, sagte Reiche. Das Programm "Ukraine Connect" solle diese Lücke füllen. Es solle bei der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft angesiedelt werden, einer Tochter der Förderbank KfW.

Darüber hinaus habe die Bundesregierung ihren Beitrag zum Ukraine-Energie-Unterstützungsfonds um weitere 100 Millionen Euro aufgestockt, erklärte Reiche. Aus dem "Ukraine Energy Support Fund" werden Ausrüstung und Ersatzteile für den ukrainischen Energiesektor beschafft, der immer wieder im Fokus russischer Angriffe steht.

Sie sehe die ukrainische Wirtschaft als europäisch, innovativ und heute schon sehr digitalisiert, sagte Reiche. Bei der Digitalisierung des Staates wie auch von Lieferketten könne Deutschland von der Ukraine lernen./hrz/DP/nas