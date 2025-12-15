Bundesregierung legt Zehn-Punkte-Plan für Rüstungskooperation mit Ukraine vor

Berlin, 15. Dez (Reuters) - Deutschland will enger mit der ukrainischen Rüstungsindustrie zusammenarbeiten.

In einem am Montag veröffentlichten Zehn-Punkte-Plan wird dabei etwa die Prüfung von Investitionsgarantien für Investitionen in den ukrainischen Rüstungssektor zugesagt. Zudem heißt es in der mit allen Ressorts abgestimmten Erklärung, dass die Integration der ukrainischen Industrie in den EU-weiten Markt für Verteidigungsgüter vorangetrieben werden solle - wo immer möglich auch mit EU-Instrumenten für die gemeinsame Rüstungsbeschaffung.

"Die Bundesregierung strebt die gemeinsame Beschaffung von Rüstungsgütern mit europäischen Partnern zugunsten der Ukraine an und wird dabei auch Güter aus ukrainischer Produktion in den Blick nehmen", heißt es zudem. Verwiesen wird etwa auf Drohnen für das geplante europäische Luftverteidigungssystem. In der Erklärung wird darauf verwiesen, dass Rüstungsunternehmen beider Länder bereits eine Vielzahl von Joint Ventures zur gemeinsamen Entwicklung, Produktion und Wartung von Rüstungsgütern gegründet hätten. Die Bundesregierung hat bereits mehr als 500 Millionen Euro für die Zusammenarbeit bereitgestellt. Rüstungskooperation sei bereits ein zentrales Element der deutsch-ukrainischen Sicherheitsvereinbarung vom Februar 2024 gewesen. Darauf baue die nächste Stufe der Zusammenarbeit auf. Betont wird auch, dass man beim Geheim- und Sabotageschutz der Wirtschaft zusammenarbeiten wolle. Die Ukraine müsse zudem sicherstellen, dass die Rüstungszusammenarbeit nicht durch weitere Korruptionsaffären belastet werde.

In den vergangenen Monaten hatte sich das Interesse an ukrainischem Know-how für die Kriegsführung deutlich erhöht. In der Erklärung wird zudem darauf verwiesen, dass eine starke ukrainische Rüstungsindustrie auch entscheidend für die Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg sei. Sie sei wichtiges Element von Sicherheitsgarantien zur Abschreckung künftiger russischer Aggressionen und diene der europäischen Sicherheit insgesamt.

