W​e​r​b​u​n​g ausblenden

China: Einzelhandel, Industrieproduktion und Sachinvestitionen enttäuschen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PEKING (dpa-AFX) - In China haben sich Einzelhandel, Industrieproduktion und die Sachinvestitionen im November schwächer entwickelt als von Experten erwartet. Besonders enttäuschend fiel der Einzelhandelsumsatz aus. Dieser zog im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,3 Prozent an. Das ist die niedrigste Wachstumsrate seit der Corona-Pandemie. Experten hatten mit einem Anstieg von 2,9 Prozent gerechnet - und damit auf dem Niveau vom Oktober.

Die Industrieproduktion legte im November im Vergleich zum Vorjahr um 4,8 Prozent zu, nachdem sie im Oktober noch um 4,9 Prozent gestiegen war. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten mit einem Plus von 5,0 Prozent gerechnet. Einzelhandel und Industrieproduktion waren in den vergangenen Monaten meistens schwächer ausgefallen als erwartet.

Neben dem Einzelhandel und der Industrieproduktion enttäuschten auch die Investitionen in Sachanlagen außerhalb der Landwirtschaft. Sie seien in den ersten elf Monaten um 2,6 Prozent gesunken. Bis Ende Oktober waren sie lediglich um 1,7 Prozent gefallen. Damit dürfte diese im laufenden Jahr zum ersten Mal seit 1998 zurückgehen./zb/stw

Das könnte dich auch interessieren

Experten uneins, wohin die Fed 2026 steuert
US-Notenbank senkt erneut Leitzins - Folgen für Deutsche?11. Dez. · dpa-AFX
US-Notenbank senkt erneut Leitzins - Folgen für Deutsche?
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 14.12.2025
KI-Euphorie trifft Margensorgen: Tech-Aktien schwächergestern, 19:58 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economygestern, 09:02 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden