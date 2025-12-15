Comeback am Montag | KI-Sektor sieht Bounce

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die Wall Street startet nach dem Ausverkauf am Freitag fester in die neue Woche. Diese Woche zählen vor allem zwei Daten: Arbeitsmarkt am Dienstag und Verbraucherpreise am Donnerstag. Erwartet werden rund 50.000 neue Jobs. 40.000 bis 80.000 wäre ideal. Unter 30.000 dürfte die Konjunktursorge wieder aufflammen. Außerdem: Wettmärkte sehen steigende Chancen, dass Kevin Warsh als möglicher Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell gehandelt wird, was die langlaufenden Renditen entlasten könnte. Nach den schwachen Reaktionen auf Oracle und Broadcom rückt jetzt Micron in den Fokus: Zahlen Mittwoch nach Börsenschluss. Analysten sind optimistisch und erwarten starke Ergebnisse und Ausblick.



