DAX startet freundlich – Globale Märkte im Aufwind

Der DAX eröffnet die neue Woche mit einer freundlichen Tendenz. Auch die US-Indikationen zeigen sich im grünen Bereich, während der Nikkei robust in den Handel geht. Die Stimmung an den globalen Märkten ist damit zum Wochenbeginn überwiegend positiv.

Makroökonomischer Überblick

In Deutschland stiegen die Großhandelspreise im November um 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist der höchste Wert seit Februar. Im Oktober lag die Rate noch bei 1,1 Prozent, von Oktober auf November betrug das Plus 0,3 Prozent. Preistreiber waren vor allem Nahrungs- und Genussmittel sowie Metallprodukte. Parallel dazu enttäuschte China mit schwachen Einzelhandelsumsätzen. Das Wachstum lag im November bei nur 1,3 Prozent im Jahresvergleich und damit auf dem niedrigsten Niveau seit Ende 2022. Die Konsumflaute trotz Subventionsprogrammen unterstreicht die fragile Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft.

Im Fokus

Rheinmetall startet vorbörslich leichter. Anleger reagieren sensibel auf die diplomatischen Gespräche in Berlin zur Ukraine, die Hoffnungen auf ein Ende des Konflikts nähren und die Nachfrageperspektiven für Rüstungsgüter dämpfen.

Netflix steht heute ebenfalls im Fokus der Anleger. Grund ist ein Urteil gegen Regisseur Carl Rinsch, dem die Veruntreuung von 11 Millionen Dollar Produktionsbudget vorgeworfen wird. Der Fall sorgt für Schlagzeilen und wirft Fragen zur Zusammenarbeit mit externen Kreativen auf. Das Unternehmen zeigt sich im vorbörslichen Handel fester.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX®/X-DAX® Bull UG113G 23,66 21911,64822 Punkte 10,26 Open End
Silber Bull UN27SS 6,76 55,710654 USD 8,15 Open End
DAX® Bear UG2JVY 12,18 25481,75136 Punkte 19,79 Open End
Nebius Group N.V. Bull UN1PKC 1,68 72,44891 USD 4,4 Open End
Silber Bull UN26PL 8,57 53,614218 USD 6,42 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.12.2025; 09:55 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
DAX® Call UN1ZNM 3,25 25000,00 Punkte 25,78 20.02.2026
Tesla Inc. Call HD6Z4J 0,79 520,00 USD 12,04 14.01.2026
DAX® Call UG1820 0,86 24500,00 Punkte 88,93 19.12.2025
DAX® Call UG23BB 2,85 25600,00 Punkte 22,89 20.03.2026
DAX® Call UN1ZNL 3,65 24900,00 Punkte 24,64 20.02.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.12.2025; 09:55 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Apple Inc. Long HD2N4Y 14,08 185,674312 USD 3 Open End
Infineon Technologies AG Long HC2CB8 2,68 24,209134 EUR 3 Open End
Cisco Systems Inc. Long HD2ZH7 18,45 38,938751 USD 2 Open End
Oracle Corp. Long HD31S1 0,67 152,08992 USD 5 Open End
NASDAQ 100 Short HD39HU 4,04 37797,223542 Punkte -2 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.12.2025; 09:55 Uhr;

