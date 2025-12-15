Dow Jones Industrial Average® - Erneutes Allzeithoch!
HSBC · Uhr
Erneutes Allzeithoch!
In der vergangenen Woche hat der Dow Jones® mit 48.756 Punkten wieder einmal ein neues Allzeithoch verbuchen können. Technisch gesehen handelt es sich dabei um eines der besten Signale überhaupt. Das Kursplus der amerikanischen Standardwerte summiert sich damit im bisherigen Jahresverlauf somit auf fast 15 % – eine Entwicklung, welche Anfang April vermutlich nur wenige Marktteilnehmer erwartet haben. Voraussichtlich wird 2025 somit auch das dritte Bullenjahr in Folge. Da auch die Advance-/Decline-Linie zuletzt ein neues Rekordlevel erreichte, ist eine Fortsetzung des etablierten Aufwärtstrends das wahrscheinlichste Szenario. Die runde 50.000er-Marke rückt dabei immer mehr ins Visier. Übergeordnet kann die Kursentwicklung der letzten anderthalb Jahre unverändert als große Schiebezone interpretiert werden (siehe Chart). Aus der Höhe der Tradingrange ergibt sich ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 8.000 Punkten bzw. ein Kursziel von 53.000 Punkten. Als strategische Absicherung zur Risikobegrenzung ist dagegen die alte Ausbruchszone bei 45.000 Punkten prädestiniert.
Dow Jones Industrial Average® (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®
Quelle: LSEG, tradesignal²
