dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Plus erwartet

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach dem Rücksetzer vom Freitag dürfte es am Montag für den Dax wieder nach oben gehen. Zu Beginn der letzten vollen Vorweihnachtswoche taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn knapp ein halbes Prozent höher auf 24.300 Punkte. Damit würde der Leitindex seinen Aufwärtstrend der vergangenen drei Wochen bestätigen. Nach unten bleiben die Blicke auf die 24.000-Punkte-Marke gerichtet, nach oben auf den Oktober-Rekord von 24.771 Zählern. Nicht nur bei Rüstungswerten stehen zu Wochenbeginn die andauernden Ukraine-Verhandlungen im Fokus. Das diplomatische Ringen um ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs geht in Berlin auf höchster Ebene weiter. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die vom Sondergesandten Steve Witkoff angeführte US-Delegation wollen ihre intensiven Gespräche fortsetzen. Ansonsten dürften sich die Anleger auf den Arbeitsmarktbericht vorbereiten, der am Dienstag in den USA für Oktober und November nachgeholt wird. Wegen des wochenlangen Regierungsstillstands hatte die US-Notenbank Fed zuletzt im Dunkeln getappt, was die Situation am Jobmarkt betrifft. Neben dem Eindämmen der Inflation ist die Vollbeschäftigung das zweite entscheidende Ziel der amerikanischen Währungshüter.

USA: - VERLUSTE - Am US-Aktienmarkt haben am Freitag Bedenken wegen hoher Bewertungen von Tech-Unternehmen die Stimmung belastet. In diesem Umfeld war von dem Schwung nichts mehr zu spüren, den zur Wochenmitte die US-Notenbank mit einer Leitzinssenkung ausgelöst hatte. Grund für die triste Stimmung waren ein nur in einem kleinen Teil etwas schlechter als gedachter Geschäftsbericht des Chipzulieferers Broadcom sowie ein Bericht zu möglichen Verzögerungen beim Bau von KI-Rechenzentren-Kapazitäten des IT-Konzerns Oracle für OpenAI. In diesem Umfeld gerieten Tech-Werte teils deutlich unter Druck. Während der Techwerte-Index Nasdaq 100 bis zum Handelsende um 1,91 Prozent auf 25.196,73 Punkte fiel, hielt sich der marktbreite S&P 500 mit einem Minus von 1,07 Prozent auf 6.827,41 Punkte ein wenig besser. Der US-Leitindex Dow Jones schloss nach einem weiteren Rekord im frühen Handel mit 48.458,05 Punkten und damit 0,51 Prozent im Minus. Vorn zu finden waren hier Aktien aus Branchen abseits des KI-Trends.

ASIEN: - IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenauftakt wegen schwacher US-Vorgaben und enttäuschender Konjunkturdaten aus China nachgegeben. In Japan gab der Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende 1,3 Prozent nach. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen verlor im späten Handel rund ein halbes Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone büßte der Hang-Seng-Index zuletzt etwas mehr als ein Prozent ein.

DAX              		24186,49		-0,45%
XDAX            		24238,83		-0,48%
EuroSTOXX 50		5720,71		-0,58%
Stoxx50        		4814,15		-0,61%
				
DJIA             		48458,05		-0,51%
S&P 500        		6827,41		-1,07%
NASDAQ 100  		25196,73		-1,91%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future                127,49              +0,02%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1734		-0,05%
USD/Yen             	155,10		-0,50%
Euro/Yen       		182,00		-0,55%

BITCOIN:

Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin		        89.521		1,54%

ROHÖL:

Brent                       61,38                +0,26 USD
WTI                         57,67                +0,23 USD

