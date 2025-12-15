EQS-Adhoc: Vitruvia Medical AG: erfolgreiche Kapitalerhöhung und Stärkung der Finanzstruktur
EQS-Ad-hoc: Vitruvia Medical AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Vitruvia Medical AG: erfolgreiche Kapitalerhöhung und Stärkung der Finanzstruktur
15.12.2025 / 16:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Ad-hoc-Mitteilung
Vitruvia Medical AG
15. Dezember 2025
Vitruvia MedicalAG schliesst erfolgreiche Kapitalerhöhung ab und stärkt ihre Finanzstruktur
Die Vitruvia Medical AG gibt bekannt, dass am 15. Dezember 2025 erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt wurde. Das neu geschaffene Kapital wurde vollständig zur Rückzahlung der Anfang Dezember fälligen Wandelanleihe verwendet.
Durch diese Maßnahme wurde das Eigenkapital der Gesellschaft gestärkt und das Fremdkapital signifikant reduziert. Die verbesserte Kapitalstruktur stellt die langfristige Finanzierung der Vitruvia Medical AG sicher und trägt wesentlich zur wirtschaftlichen Stabilität des Unternehmens bei.
Der Verwaltungsrat der Vitruvia AG
Ende der Insiderinformation
15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vitruvia Medical AG
|Kesselackerstr. 18
|5611 Anglikon
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 915 33 78
|E-Mail:
|kontakt@vitruvia-med.com
|Internet:
|www.vitruvia-med.com
|ISIN:
|CH0461931419
|WKN:
|A2PDWF
|Börsen:
|Freiverkehr in München
|EQS News ID:
|2246030
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2246030 15.12.2025 CET/CEST