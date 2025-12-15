EQS-Adhoc: Wolford AG: Mandat von Ralf Polito als Vorstandsmitglied verlängert

EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Personalie

Wolford AG: Mandat von Ralf Polito als Vorstandsmitglied verlängert



15.12.2025 / 14:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Der Aufsichtsrat und Ralf Polito haben heute eine Verlängerung des Mandats als Chief Operating Officer bis zum 31. Dezember 2026 vereinbart. Der Vorstand der Wolford AG wird weiterhin aus den Vorstandsmitgliedern Ralf Polito und Marco Pozzo bestehen, wobei Marco Pozzo die Funktion des stellvertretenden CEO innehat.

Ende der Insiderinformation

15.12.2025 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group



Wolford AG
Wolfordstrasse 1
6900 Bregenz
Österreich
www.wolford.com

