EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

15.12.2025 / 13:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) der Verordnung (EU) Nr.596/2014

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 8. Dezember 2025 bis zum 12. Dezember 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.638.000 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

DatumZurückgekaufte Aktien (Stück)Gewichteter Durchschnittskurs
(in EUR)		Transaktionsbetrag
(in EUR)		Handelsplatz
8. Dezember 202519.00039,9619759.276,57AQEU
8. Dezember 2025110.00039,94884.394.369,85CEUX
8. Dezember 202510.00039,9410399.410,19TQEX
8. Dezember 2025179.00039,94797.150.668,24XETA
9. Dezember 202522.00039,2993864.585,40AQEU
9. Dezember 2025110.00039,29644.322.604,98CEUX
9. Dezember 202513.00039,3012510.916,15TQEX
9. Dezember 2025180.00039,29537.073.151,66XETA
10. Dezember 202522.00039,6017871.236,58AQEU
10. Dezember 2025110.00039,61184.357.299,17CEUX
10. Dezember 202513.00039,6238515.109,52TQEX
10. Dezember 2025185.00039,58587.323.363,95XETA
11. Dezember 202522.00039,8420876.525,01AQEU
11. Dezember 2025114.00039,84314.542.114,39CEUX
11. Dezember 202513.00039,8351517.856,19TQEX
11. Dezember 2025186.00039,84697.411.518,14XETA
12. Dezember 202520.00039,8930797.860,58AQEU
12. Dezember 2025112.00039,89434.468.162,49CEUX
12. Dezember 202512.00039,9133478.959,76TQEX
12. Dezember 2025186.00039,88137.417.920,77XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 11.509.015 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Deutschland
Internet:www.freseniusmedicalcare.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2245922 15.12.2025 CET/CEST

