EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.12.2025 / 16:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Bernd
Nachname(n):Geske

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

b) LEI

529900XO0YTOOKCLQB44 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005493092

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
3,2900 EUR1.944,39 EUR
3,2950 EUR329,50 EUR
3,3000 EUR1.478,40 EUR
3,2950 EUR329,50 EUR
3,3000 EUR4.620,00 EUR
3,3000 EUR3.141,60 EUR
3,2950 EUR42,84 EUR
3,3000 EUR6.435,00 EUR
3,3000 EUR3.692,70 EUR
3,3000 EUR3.583,80 EUR
3,3000 EUR3.653,10 EUR
3,3000 EUR3.593,70 EUR
3,3000 EUR3.593,70 EUR
3,3000 EUR3.600,30 EUR
3,3000 EUR3.620,10 EUR
3,3000 EUR3.616,80 EUR
3,3000 EUR3.616,80 EUR
3,3000 EUR3.656,40 EUR
3,3000 EUR3.633,30 EUR
3,3000 EUR3.702,60 EUR
3,3000 EUR3.630,00 EUR
3,3000 EUR56,10 EUR
3,3000 EUR4.808,10 EUR
3,3000 EUR6.263,40 EUR
3,2900 EUR546,14 EUR
3,3000 EUR330,00 EUR
3,3000 EUR330,00 EUR
3,3050 EUR1.718,60 EUR
3,3025 EUR3.556,79 EUR
3,3025 EUR3.579,91 EUR
3,3050 EUR330,50 EUR
3,3100 EUR751,37 EUR
3,3100 EUR86,06 EUR
3,3050 EUR231,35 EUR
3,3100 EUR2.846,60 EUR
3,3100 EUR539,53 EUR
3,3100 EUR100.686,89 EUR
3,3050 EUR1.209,63 EUR
3,3000 EUR425,70 EUR
3,3050 EUR347,03 EUR
3,3050 EUR330,50 EUR
3,3050 EUR677,53 EUR
3,3100 EUR331,00 EUR
3,3100 EUR963,21 EUR
3,3100 EUR2.568,56 EUR
3,3100 EUR1.909,87 EUR
3,3100 EUR377,34 EUR
3,3075 EUR922,79 EUR
3,3075 EUR992,25 EUR
3,3075 EUR992,25 EUR
3,3100 EUR959,90 EUR
3,3100 EUR390,58 EUR
3,3100 EUR1.002,93 EUR
3,3100 EUR2.048,89 EUR
3,3075 EUR992,25 EUR
3,3075 EUR992,25 EUR
3,3100 EUR1.088,99 EUR
3,3100 EUR615,66 EUR
3,3100 EUR473,33 EUR
3,3050 EUR908,88 EUR
3,3100 EUR347,55 EUR
3,3100 EUR297,90 EUR
3,3100 EUR377,34 EUR
3,3050 EUR849,39 EUR
3,3050 EUR641,17 EUR
3,3050 EUR244,57 EUR
3,2900 EUR329,00 EUR
3,3000 EUR603,90 EUR
3,3070 EUR330,70 EUR
3,3100 EUR605,73 EUR
3,3100 EUR658,69 EUR
3,3100 EUR628,90 EUR
3,3100 EUR993,00 EUR
3,3100 EUR89,37 EUR
3,3100 EUR251,56 EUR
3,3075 EUR988,94 EUR
3,3100 EUR3,31 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
3,3058 EUR221.938,19 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Internet:https://aktie.bvb.de/
Ende der MitteilungEQS News-Service

102502 15.12.2025 CET/CEST

Borussia Dortmund BVB

