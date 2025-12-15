EQS-DD: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA: Bernd Geske, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.12.2025 / 16:38 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Bernd
|Nachname(n):
|Geske
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|529900XO0YTOOKCLQB44
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005493092
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|3,2900 EUR
|1.944,39 EUR
|3,2950 EUR
|329,50 EUR
|3,3000 EUR
|1.478,40 EUR
|3,2950 EUR
|329,50 EUR
|3,3000 EUR
|4.620,00 EUR
|3,3000 EUR
|3.141,60 EUR
|3,2950 EUR
|42,84 EUR
|3,3000 EUR
|6.435,00 EUR
|3,3000 EUR
|3.692,70 EUR
|3,3000 EUR
|3.583,80 EUR
|3,3000 EUR
|3.653,10 EUR
|3,3000 EUR
|3.593,70 EUR
|3,3000 EUR
|3.593,70 EUR
|3,3000 EUR
|3.600,30 EUR
|3,3000 EUR
|3.620,10 EUR
|3,3000 EUR
|3.616,80 EUR
|3,3000 EUR
|3.616,80 EUR
|3,3000 EUR
|3.656,40 EUR
|3,3000 EUR
|3.633,30 EUR
|3,3000 EUR
|3.702,60 EUR
|3,3000 EUR
|3.630,00 EUR
|3,3000 EUR
|56,10 EUR
|3,3000 EUR
|4.808,10 EUR
|3,3000 EUR
|6.263,40 EUR
|3,2900 EUR
|546,14 EUR
|3,3000 EUR
|330,00 EUR
|3,3000 EUR
|330,00 EUR
|3,3050 EUR
|1.718,60 EUR
|3,3025 EUR
|3.556,79 EUR
|3,3025 EUR
|3.579,91 EUR
|3,3050 EUR
|330,50 EUR
|3,3100 EUR
|751,37 EUR
|3,3100 EUR
|86,06 EUR
|3,3050 EUR
|231,35 EUR
|3,3100 EUR
|2.846,60 EUR
|3,3100 EUR
|539,53 EUR
|3,3100 EUR
|100.686,89 EUR
|3,3050 EUR
|1.209,63 EUR
|3,3000 EUR
|425,70 EUR
|3,3050 EUR
|347,03 EUR
|3,3050 EUR
|330,50 EUR
|3,3050 EUR
|677,53 EUR
|3,3100 EUR
|331,00 EUR
|3,3100 EUR
|963,21 EUR
|3,3100 EUR
|2.568,56 EUR
|3,3100 EUR
|1.909,87 EUR
|3,3100 EUR
|377,34 EUR
|3,3075 EUR
|922,79 EUR
|3,3075 EUR
|992,25 EUR
|3,3075 EUR
|992,25 EUR
|3,3100 EUR
|959,90 EUR
|3,3100 EUR
|390,58 EUR
|3,3100 EUR
|1.002,93 EUR
|3,3100 EUR
|2.048,89 EUR
|3,3075 EUR
|992,25 EUR
|3,3075 EUR
|992,25 EUR
|3,3100 EUR
|1.088,99 EUR
|3,3100 EUR
|615,66 EUR
|3,3100 EUR
|473,33 EUR
|3,3050 EUR
|908,88 EUR
|3,3100 EUR
|347,55 EUR
|3,3100 EUR
|297,90 EUR
|3,3100 EUR
|377,34 EUR
|3,3050 EUR
|849,39 EUR
|3,3050 EUR
|641,17 EUR
|3,3050 EUR
|244,57 EUR
|3,2900 EUR
|329,00 EUR
|3,3000 EUR
|603,90 EUR
|3,3070 EUR
|330,70 EUR
|3,3100 EUR
|605,73 EUR
|3,3100 EUR
|658,69 EUR
|3,3100 EUR
|628,90 EUR
|3,3100 EUR
|993,00 EUR
|3,3100 EUR
|89,37 EUR
|3,3100 EUR
|251,56 EUR
|3,3075 EUR
|988,94 EUR
|3,3100 EUR
|3,31 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|3,3058 EUR
|221.938,19 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
