EQS-DD: Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft: Luiz Dieckow, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.12.2025 / 15:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Luiz
|Nachname(n):
|Dieckow
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|StB
|Vorname:
|Torsten
|Nachname(n):
|Lenk
|Position:
|Geschäftsführer
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft
b) LEI
|529900VLDTQ8J50Y7X22
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Schuldtitel
|ISIN:
|DE000A460Q19
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|1.000 EUR
|35.000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|1.000 EUR
|35.000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|15.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft
|Steinstr. 41
|45128 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.etl.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102468 15.12.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
KI-Euphorie trifft Margensorgen: Tech-Aktien schwächergestern, 19:58 Uhr · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 14.12.2025
Der nächste große Durchbruch im Abnehmmarkt – und warum Trader jetzt genau hinschauen solltenheute, 11:17 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Kolumne von Alexander MayerDie Federal Reserve hat die Büchse der Pandora erneut geöffnet13. Dez. · decentralist.de
Premium-Beiträge
Der nächste große Durchbruch im Abnehmmarkt – und warum Trader jetzt genau hinschauen solltenheute, 11:17 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Trotz Erholung: Diese Software-Aktie steht vor dem nächsten Rücksetzer11. Dez. · onvista
PlusTrading-Impuls