W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft: Luiz Dieckow, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.12.2025 / 15:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Luiz
Nachname(n): Dieckow

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: StB
Vorname: Torsten
Nachname(n): Lenk
Position: Geschäftsführer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft

b) LEI
529900VLDTQ8J50Y7X22 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Schuldtitel
ISIN: DE000A460Q19

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1.000 EUR 35.000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1.000 EUR 35.000 EUR

e) Datum des Geschäfts
15.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Steinstr. 41
45128 Essen
Deutschland
Internet: www.etl.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

102468  15.12.2025 CET/CEST

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Chartzeit Wochenausgabe 14.12.2025
KI-Euphorie trifft Margensorgen: Tech-Aktien schwächergestern, 19:58 Uhr · onvista
Märkte heute
Puma im Fokus: Palantir & Alphabet mit neuen Impulsenheute, 12:57 Uhr · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Kolumne von Alexander Mayer
Die Federal Reserve hat die Büchse der Pandora erneut geöffnet13. Dez. · decentralist.de
Die Federal Reserve hat die Büchse der Pandora erneut geöffnet
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economygestern, 09:02 Uhr · onvista-Partners
„KI“-Shape-Economy
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economygestern, 09:02 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden