EQS-DD: Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft: StB Torsten Lenk, Kauf

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.12.2025 / 15:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:StB
Vorname:Torsten
Nachname(n):Lenk

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Geschäftsführer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft

b) LEI

529900VLDTQ8J50Y7X22 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Schuldtitel
ISIN:DE000A460Q19

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1.000 EUR100.000 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1.000.100 EUR100.000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Steinstr. 41
45128 Essen
Deutschland
Internet:www.etl.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

102470 15.12.2025 CET/CEST

