EQS-DD: LEG Immobilien SE: Dr. Kathrin Köhling, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.12.2025 / 11:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Kathrin
|Nachname(n):
|Köhling
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|LEG Immobilien SE
b) LEI
|391200SO40AKONBO0Z96
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000LEG1110
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|60,95 EUR
|18.285,00 EUR
|60,95 EUR
|12.190,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|60,95 EUR
|30.475,00 EUR
e) Datum des Geschäfts
|15.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|XGAT
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LEG Immobilien SE
|Flughafenstraße 99
|40474 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.leg-se.com
