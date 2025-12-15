EQS-DD: Mutares SE & Co. KGaA: Johannes Laumann, Ausübung von Optionen aus dem Aktienoptionsplan 2019 gegen Cash-Settlement
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.12.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Johannes
|Nachname(n):
|Laumann
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Mutares SE & Co. KGaA
b) LEI
|391200NWMO6NLQFSCU64
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2NB650
b) Art des Geschäfts
|Ausübung von Optionen aus dem Aktienoptionsplan 2019 gegen Cash-Settlement
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|16,10 EUR
|437.936,10 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|16,10 EUR
|437.936,10 EUR
e) Datum des Geschäfts
|09.12.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
15.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Internet:
|www.mutares.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
102438 15.12.2025 CET/CEST