EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.12.2025 / 16:05 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Murat Nachname(n): Küplemez

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Rheinmetall AG

b) LEI

5299001OU9CSE29O6S05

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007030009

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 450,00 EUR 10.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 450,0000 EUR 10.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

15.03.2024; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

