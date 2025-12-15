W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: SAP SE: Eva Klein, Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuern und Abgaben im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ‘MOVE SAP’.

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.12.2025 / 13:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Eva
Nachname(n): Klein

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Christian Kurt
Nachname(n): Klein
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
SAP SE

b) LEI
529900D6BF99LW9R2E68 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007164600

b) Art des Geschäfts
Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuern und Abgaben im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ‘MOVE SAP’.
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
207,8227 EUR 1.692,13 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
207,8227 EUR 1.692,1300 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: CBOE EUROPE – DXE Order Books (NL)
MIC: CEUX


Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com

