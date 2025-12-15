EQS-DD: SAP SE: Eva Klein, Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuern und Abgaben im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ‘MOVE SAP’.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.12.2025 / 13:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Eva
|Nachname(n):
|Klein
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Christian Kurt
|Nachname(n):
|Klein
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|SAP SE
b) LEI
|529900D6BF99LW9R2E68
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007164600
b) Art des Geschäfts
|Veräußerung von Aktien zur Begleichung von Steuern und Abgaben im Rahmen der Teilnahme am SAP-Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ‘MOVE SAP’.
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|207,8227 EUR
|1.692,13 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|207,8227 EUR
|1.692,1300 EUR
e) Datum des Geschäfts
|11.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|CBOE EUROPE – DXE Order Books (NL)
|MIC:
|CEUX
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.sap.com
