EQS-DD: Siemens AG: Dr. Christian Pfeiffer, Kauf von Siemens Aktien im Zusammenhang mit Siemens Aktienprogrammen: 1) Kauf im Wert von 594,00 EUR pro Monat zum Schlusskurs der Siemens-Aktie im ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
15.12.2025 / 16:00 CET/CEST
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Christian
|Nachname(n):
|Pfeiffer
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Siemens Aktiengesellschaft
b) LEI
|W38RGI023J3WT1HWRP32
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007236101
b) Art des Geschäfts
|Kauf von Siemens Aktien im Zusammenhang mit Siemens Aktienprogrammen: 1) Kauf im Wert von 594,00 EUR pro Monat zum Schlusskurs der Siemens-Aktie im Xetra-Handel am 15. Xetra-Handelstag des jeweiligen Monats Februar und in den darauffolgenden Monaten (März bis Januar) am zehnten Xetra-Handelstag des jeweiligen Monats im Zeitraum 2026-02-01, +01:00 bis 2027-01-31, +01:00 (Monatlicher Investment Plan) sowie 2) Kauf im Wert von einmalig 360,00 EUR zuzüglich 360,00 EUR steuerfreien Zuschusses durch das Unternehmen zum Xetra-Schlusskurs am 2026-02-20 +01:00 (Basis-Aktien-Programm)
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|11.12.2025; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siemens.com
