EQS-DD: Siemens AG: Oliver Hartmann, Kauf von Siemens Aktien im Zusammenhang mit Siemens Aktienprogrammen: 1) Kauf im Wert von 15.123,00 EUR zum Xetra-Schlusskurs am 2026-02-20, +01:00 (Share ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



15.12.2025 / 16:00 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Oliver Nachname(n): Hartmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Siemens Aktiengesellschaft

b) LEI

W38RGI023J3WT1HWRP32

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007236101

b) Art des Geschäfts

Kauf von Siemens Aktien im Zusammenhang mit Siemens Aktienprogrammen: 1) Kauf im Wert von 15.123,00 EUR zum Xetra-Schlusskurs am 2026-02-20, +01:00 (Share Matching Plan) sowie 2) Kauf im Wert von einmalig 360,00 EUR zuzüglich 360,00 EUR steuerfreien Zuschusses durch das Unternehmen zum Xetra-Schlusskurs am 2026-02-20, +01:00 (Basis-Aktien-Programm) Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

11.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: Siemens Aktiengesellschaft Werner-von-Siemens-Str. 1 80333 München Deutschland Internet: www.siemens.com

