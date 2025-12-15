EQS-News: Amprion erhält Eigenkapital in Höhe von 2,2 Milliarden Euro von Anteilseignern

EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

Dortmund, Montag, 15. Dezember 2025

Amprion erhält Eigenkapital in Höhe von 2,2 Milliarden Euro von Anteilseignern

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH („Amprion“) hat heute wie geplant die Eigenkapitalerhöhung in Höhe von 2,2 Milliarden Euro erfolgreich vollzogen.

Die Gesellschafter von Amprion, die M31 Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Energie KG, die sich aus einem Konsortium von überwiegend deutschen institutionellen Finanzinvestoren aus der Versicherungswirtschaft und Versorgungswerken zusammensetzt, sowie die RWE Alkaios Holding GmbH, ein Joint Venture der RWE AG und Apollo Global Management, haben planmäßig das Eigenkapital bereitgestellt und sich quotal an der Kapitalmaßnahme beteiligt.

Zur Umsetzung der Energiewende in Deutschland verfolgt Amprion ein ambitioniertes und wachsendes Investitionsprogramm. Neben der Stärkung der Finanzkraft des Unternehmens sind eine Weiterentwicklung des Regulierungsrahmens und im Zuge dessen eine international wettbewerbsfähige Eigenkapitalverzinsung in den kommenden Jahren zentrale Voraussetzungen für die Umsetzung der Investitionen.

„Wir sind mit der reibungslosen Umsetzung dieser Kapitalerhöhung sehr zufrieden. Sie unterstreicht einmal mehr die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Anteilseignern, die sich auf das Wachstum bei Amprion vorbereiten. In diesem Zuge durften wir einige neue Eigentümer in unserem Gesellschafterkreis begrüßen“, sagt Peter Rüth, CFO von Amprion. „Die regelmäßigen Eigenkapitalzuführungen sind fester Bestandteil unserer Finanzierungstrategie und sichern die Umsetzung unseres Investitionsprogramms. Die Investitionen in unsere Projekte und deren planmäßiger Abschluss sind eine wichtige Voraussetzung zur Transformation des Energiesystems in Deutschland.“

Kontakt für Investoren und Analysten:

Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

E-Mail:

ir@amprion.net

Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaneutrales Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Etwa 3.100 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.

