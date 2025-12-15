EQS-News: BingX feiert im Jahr 2025 mit der „Beyond the Alpha"-Kampagne 40 Mio. Nutzer

EQS-News: BingX / Schlagwort(e): Miscellaneous

BingX feiert im Jahr 2025 mit der „Beyond the Alpha"-Kampagne 40 Mio. Nutzer



15.12.2025 / 12:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Im Jahr 2025 erzielte BingX ein Nutzerwachstum von 100 %, wobei das Spitzentages-Handelsvolumen $26 Milliarden überstieg, was die starke globale Akzeptanz und Dynamik unterstreicht.

KI-nativ Krypto-Pionier: BingX verpflichtete sich als Branchenerster mit $300 Millionen für die KI-Integration und positionierte KI als zentralen Wachstumsmotor. Das Unternehmen führte erfolgreich zwei KI-gestützte Trading-Tools ein, um die Entscheidungsfindung und die Trading-Effizienz der Nutzer zu verbessern.

Führungsposition bei Produkten und Markt-Neuheiten: BingX behielt seine Position unter den Top 5 im Derivathandel bei, unterstützt durch den Isolated Margin Mode und die TradingView-Integration, und war der erste Anbieter von WLFI Pre-Market Futures. Der Spot-Handel entwickelte sich mit der Einführung von Listing FastTrack, Chainspot und dem Shards-Programm zu einem One-Stop-Hub. Copy Trading blieb marktführend, mit einer Anzahl von Elite-Tradern, die 400.000 überstieg.

Unerschütterliches Engagement für Sicherheit: Ein Shield Fund in Höhe von $150 Millionen und 100-prozentige Proof-of-Reserves-Garantien gewährleisten sicheres Trading, was durch die Erreichung der ISO-27001-Zertifizierung belegt wird.

Stärkung der Community und Nutzererlebnis: Die Nutzerbeteiligung und -zufriedenheit werden durch ein aufgewertetes VIP-Programm und die Einführung der BingX Academy 2.0 gesteigert. Trader erhalten dadurch bessere Anreize, Bildungsangebote und einen langfristigen Mehrwert.

Ökosystem-Investment: Mit einer Investition von $16 Millionen in die Weiterentwicklung von Web3-Projekten bekräftigt BingX Labs das Engagement des Unternehmens, das breitere Blockchain-Ökosystem zu unterstützen und zu erweitern.

PANAMA CITY, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- BingX, eine führende Kryptowährungsbörse und Web3-AI-Unternehmen, hat einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem es die Zahl von 40 Millionen globalen Nutzern überschritten hat. Diese Leistung markiert ein außergewöhnliches Wachstum von 100 % im Jahresvergleich und festigt die Position von BingX als eine der am schnellsten wachsenden Plattformen in der Branche.

Wegweisende Innovation im Krypto-Bereich

BingX ist führend in der Innovation im Krypto-Bereich. Die Börse kündigte eine bahnbrechende Verpflichtung von $300 Millionen für KI an und forcierte damit einen starken Vorstoß hin zu einer KI-nativen Krypto-Börse. Dieser mutige Schritt hat über 3 Millionen frühe Nutzer angezogen, die mit BingX AI Bingo und BingX AI Master handeln, welche fortschrittliche Einblicke bieten und die Entscheidungsfindung verbessern.

Darüber hinaus hat BingX mit der Einführung von BingX Chainspot einen CeDeFi-Ansatz vorgestellt, ein zentralisiertes Börsensystem mit dezentraler Transparenz, was ein Novum in der Branche darstellt. Dieses einzigartige hybride Modell verbindet die Stärken zentralisierter Börsen mit der Sicherheit und Transparenz von dezentraler Finanzierung (DeFi) und bietet Nutzern verbesserte Flexibilität und Vertrauen in ihrer Trading-Umgebung.

Früher Marktzugang und Angebote

BingX hat sein Trading-Angebot mit signifikanten Verbesserungen sowohl im Spot- als auch im Futures-Handel weiter ausgebaut:

Futures Trading: BingX rangierte unter den Top 5 der globalen Derivateplattformen und bot globalen 24/7-Support und leistungsstarke Trading-Funktionen. Zu den wichtigsten Upgrades gehören ein separater Isolated Margin Mode für flexibleres Futures Trading und die Integration mit TradingView für erweiterte Chartanalyse und Strategieausführung. Zusätzlich setzt BingX seine Innovationen fort, indem es als eine der ersten Börsen WLFI Pre-Market Futures Trading und RWA Index Perpetuals anbietet.

Spot Trading: Die Plattform hat einen One-Stop Spot Listing Hub und Listing FastTrack eingeführt, einen schnelleren Weg für innovative Projekte zur Notierung. Darüber hinaus führte BingX das Shards Program ein, ein aufregendes neues Belohnungssystem, das Nutzern Zugang zu exklusiven Airdrops, Rabatten auf Trading-Gebühren und VIP-Privilegien bietet und ihr Engagement für die Plattform steigert. Mit über 1.100 Handelspaaren und Integrationen mit 170 Public Chain Ökosystemen ist BingX führend bei der Notierung neuer Token, einschließlich des frühen Zugangs zu Monad (MON), Pump.fun XPool und ZORA.

Copy Trading 2.0: Als Pionier im Krypto Copy Trading ist die Community von BingX auf 400.000 Elite-Trader angewachsen, mit einem kumulierten Handelsvolumen von $580 Millionen und kumulierten Trading Orders von 1,3 Milliarden. Das neue Copy Trading 2.0 führte eine überarbeitete Oberfläche, optimierte Arbeitsabläufe und erweiterte Anpassungsfunktionen ein, die Tradern durch eine einfachere und nutzerzentriertere Gestaltung des Handels mehr Möglichkeiten geben.

Kompromissloses Engagement für Sicherheit

BingX hat die Sicherheit und Transparenz seiner Nutzer stets priorisiert. Seit 2022 stellt die Plattform kontinuierlich öffentlich zugängliche und verifizierbare 100-%-Proof-of-Reserves bereit und bekräftigt damit ihr Engagement für Rechenschaftspflicht. Um die Nutzer weiter zu schützen, hat BingX einen Shield Fund in Höhe von $150 Millionen aufgelegt und die ISO 27001-Zertifizierung erreicht. Damit erfüllt BingX die höchsten Sicherheitsstandards in der Branche. Darüber hinaus hat BingX für sein Fiat-Geschäft die PCI DSS v4.0.1-Zertifizierung erhalten. Diese gewährleistet robuste Sicherheitsvorkehrungen sowohl für Nutzerdaten als auch für Finanztransaktionen.

Nutzerzentrierte Verbesserungen für die Community Das Engagement

BingX für seine Nutzer wird durch eine Reihe neuer, Community-gesteuerter Initiativen veranschaulicht, die darauf abzielen, das Trading-Erlebnis zu verbessern.

VIP Programm: Das überarbeitete VIP Programm bietet nun gebührenfreies Trading und exklusive Concierge-Services, was die Attraktivität der Plattform für High-Volume-Trader weiter steigert.

BingX Academy 2.0 Upgrades: Eine umfassende Überarbeitung der BingX Academy hat eine intuitivere Oberfläche, erweiterte Ressourcen und interaktive Lernwerkzeuge mit sich gebracht, die den Nutzern helfen, die Komplexität digitaler Assets mühelos zu navigieren.

Strategische Investitionen in die Zukunft von Web3

BingX hat ein anhaltendes Engagement für die Entwicklung des Web3-Bereichs gezeigt, wobei BingX Labs $16 Millionen in vielversprechende Web3-Projekte investierte. Dieses Engagement unterstreicht die Rolle von BingX als treibende Kraft in der Zukunft dezentraler Technologien. Zusätzlich fördert BingX die nächste Generation von Krypto-Führungskräften durch sein TalentX Programm, das jungen Talenten ermöglicht, Karrierechancen in der digitalen Asset-Industrie zu erkunden.

Neben Innovation und Trading hat BingX seine Bemühungen im Bereich der sozialen Unternehmensverantwortung beibehalten und weltweit wirkungsvolle Spenden getätigt, darunter eine Spende von $200.000 USD für die Initiative "One Light, Thousands of Hearts" in Vietnam und eine Spende von 5 Millionen HKD an den Unterstützungsfonds für Wang Fuk Court in Tai Po, Hongkong, nach einer tragischen Brandkatastrophe.

"40 Millionen Nutzer zu erreichen ist mehr als nur eine Zahl", sagte Vivien Lin, Chief Product Officer von BingX. "Es repräsentiert die Anerkennung, die wir von unseren Nutzern, Partnern und der breiteren Krypto-Community erhalten haben. Jeder Meilenstein spiegelt unser unerschütterliches Engagement für Innovation, Sicherheit und die Priorisierung unserer Nutzer wider und motiviert uns, weiterhin mehr für unsere Nutzer zu tun. Wir gehen immer einen Schritt weiter, und das ist der Geist, den wir in unserer Beyond the Alpha Kampagne demonstrieren möchten."

Um diesen bedeutenden Erfolg zu feiern, startet BingX seine "Beyond the Alpha" Kampagne, eine Feier seines Engagements, mit Nutzern auf innovative und bedeutungsvolle Weise in Kontakt zu treten. Die Kampagne läuft vom 15. bis zum 26. Dezember 2025 und lädt Nutzer ein, an einer Verlosung teilzunehmen, bei der sie garantierte Preise gewinnen können, darunter ein limitiertes BingX Field Barista Kit, Trading-Gutscheine und mehr. Nutzer können zusätzliche Teilnahmen erhalten, indem sie tägliche Aufgaben wie Trading, Einzahlen und das Werben neuer Nutzer abschließen.

Als Teil dieser lebendigen Kampagne wird BingX auch sein allererstes Musikvideo mit Markenbezug veröffentlichen, das die wichtigsten Errungenschaften präsentiert und sein Engagement bekräftigt, sichere, nutzerfreundliche und reaktionsschnelle Produkte und Dienstleistungen anzubieten.

Über BingX

BingX wurde 2018 gegründet und ist eine führende Krypto-Börse und ein Web3-AI-Unternehmen, das eine globale Gemeinschaft von über 20 Millionen Nutzern bedient. Mit einem umfassenden Angebot an AI-gestützten Produkten und Dienstleistungen, darunter Derivate, Spot-Trading und Copy-Trading, wird BingX den sich entwickelnden Bedürfnissen von Nutzern aller Erfahrungsstufen gerecht, vom Anfänger bis zum Profi. BingX hat sich dem Aufbau einer vertrauenswürdigen und intelligenten Trading-Plattform verschrieben und unterstützt Nutzer mit innovativen Tools, die darauf ausgelegt sind, Leistung und Vertrauen zu verbessern. Im Jahr 2024 wurde BingX stolz zum offiziellen Partner für Kryptowährungsbörsen des Chelsea Football Club und feierte damit ein aufregendes Debüt in der Welt des Sportsponsorings.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://bingx.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845408/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

