EQS-News: Canamera treibt erste Bohrkampagne beim Seltene Erden-Projekt in Turvolandia (Brasilien) voran

Canamera treibt erste Bohrkampagne beim Seltene Erden-Projekt in Turvolandia (Brasilien) voran



15.12.2025 / 12:00 CET/CEST

Canamera treibt erste Bohrkampagne beim Seltene Erden-Projekt in Turvolandia (Brasilien) voran

Edmonton, Alberta – 15. Dezember 2025 – Canamera Energy Metals Corp. (CSE:EMET | OTCQB:EMETF | FSE:4LF0) (das „Unternehmen” oder „Canamera”) verkündet große Fortschritte bei seiner ersten Bohrkampagne im Rahmen des Explorationsprogramms beim Turvolandia-Projekt für Seltene Erden („SEE”) in Brasilien. Die Mitte November eingeleitete Phase 1, die ungefähr 1.000 Bohrmeter umfasst, dient zur Bewertung der Dicke und Kontinuität der dicht an der Oberfläche gelegenen SEE-Mineralisierung in der Ionenadsorptions-Tonlagerstätte bei den drei durch historische Aktivitäten gekennzeichneten prioritären Zielgebieten. Diese Art der Lagerstätte hat aufgrund seines Potenzials zur Belieferung des weltweiten Markts für Seltenerdenmagnete ein zunehmendes Interesse geweckt. Bis dato wurden etwa ein Drittel der geplanten Bohrlöcher abgeschlossen, wobei die Bohraktivitäten im Dezember aufgrund der Weihnachtsferien ausgesetzt werden sollen.

„Dieses Bohrprogramm markiert einen wichtigen Meilenstein für den Fortschritt beim SEE-Projekt in Turvolandia", erklärte Brad Brodeur, der CEO von Canamera Energy Metals Corp. „Angesichts des zunehmenden geopolitischen Drucks auf die weltweiten Lieferketten für Seltene Erden stellt Brasilien eine rechtlich sichere Bezugsquelle für diese kritischen Elemente dar. Wir freuen uns, die drei vorrangigen Zielbereiche systematisch zu testen und so das geologische Profil des Projekts besser zu verstehen."

ÜBERBLICK ÜBER DAS TURVOLANDIA-PROJEKT

Das Turvolandia-Projekt grenzt im Osten unmittelbar an den Poços de Caldas-Alkalinkomplex, ein 30 Quadratkilometer großes Intrusionssystem im südlichen Teil des Bundesstaats Minas Gerais, das sich rasch zu einer der bedeutendsten Regionen für ionischen Ton mit Seltenen Erden entwickelt. Dieses Plateau weist dicke, stark verwitterte Tonprofile auf, die sich über mit Seltenen Erden angereichertem phonolitischem und Nephelin-Syenit entwickelt haben. Dies entspricht den geologischen Merkmalen, die bei größeren Ionenadsorptions-Tonlagerstätten in Südchina vorliegen und aufgrund des Potenzials für eine relativ kostengünstige Extraktion im Vergleich zu traditionellen Seltenerden-Lagerstätten in Hartgestein weltweit ein erhebliches Interesse geweckt haben. Die Liegenschaft, die sich im südwestlichen Teil des Bundesstaats Minas Gerais, Brasilien, ungefähr 200 km nordöstlich von São Paulo und 294 km südwestlich von Belo Horizonte, befindet, gilt aufgrund der Seltene Erden-Mineralisierung im Ionenadsorptionston als vielversprechend.

Canamera besitzt eine Option, eine Beteiligung von 100% an den Seltenen Erde-Projekten in ionischen Tongebieten in Turvolândia und São Sepé (Brasilien) zu erwerben, indem es gestaffelte Bar- und Aktienzahlungen an die Verkäufer vornimmt und einen bestimmten Mindestbetrag an Explorationsaufwendungen über die Dauer der Option finanziert. Bei Ausübung der Option werden die Verkäufer eine Nettoverhüttungsabgabe (NSR) von 1,0% der Produktion aus den Projekten erhalten, wovon eine Hälfte (0,5 %) von Canamera durch eine Barzahlung von $500.000 zurückgekauft werden kann. Außerdem sind zusätzliche Barzahlungen an die Verkäufer bei Erreichen der festgelegten technischen Meilensteine fällig: Dies schließt die Veröffentlichung einer Schätzung der Mineralressourcen, eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung und eine Machbarkeitsstudie für die Projekte ein.

Abbildung 1: Lage der Liegenschaft

Lage_der_Liegenschaften

EINZELHEITEN ZU PHASE 1 DES BOHRPROGRAMMS

Phase 1 des Bohrprogramms wird aus ungefähr 48 - 54 vertikalen Bohrlöchern in drei separaten Zielgebieten bestehen, wobei für jedes Gebiet 16-18 Löcher vorgesehen sind. Die Löcher sollen bis zu Tiefen von ungefähr 20-25 Metern gebohrt werden, um die Dicke und Kontinuität der SEE-Mineralisierung in Ionenadsorptions-Tonlagerstätten zu überprüfen.

Das Ziel des Bohrprogramms ist es, Informationen über die geometrischen Eigenschaften, die Verteilung und die Kontinuität der Ionenadsorptions-Mineralisierung zu sammeln, um Entscheidungen über künftige Explorationsstrategien zu treffen.

Abbildung 2: Zielgebiete für das aktuelle Programm

Zielgebiete

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Warren Robb, P.Geo. (British Columbia), Vice-President, Exploration des Unternehmens und eine „Qualifizierte Person" gemäß der Definition in National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

Um weitere Informationen über die Prozesse und Verfahren des Unternehmens zu Qualitätssicherung-/ -lenkung und Datenverifizierung zu erhalten, ist der zuletzt eingereichte technische Bericht zu konsultieren, von dem eine Kopie unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca. verfügbar ist.

Über Canamera Metals Corp.

Canamera Energy Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen für kritische Metalle, das ein diversifiziertes Portfolio an zur Energiegewinnung eingesetzten Metallen und Seltenen Erden auf dem amerikanischen Kontinent aufbaut, einschließlich der Optionen beim Great Divide Basin-Uranprojekt in Wyoming und der Turvolândia- und São Sepé-Seltenerdenprojekte in Brasilien. In Kanada umfasst das Portfolio des Unternehmens die Optionen zum Erwerb von 90 % am Schryburt Lake- und 100 % am Garrow-Projekt für Seltene Erden und Niobium in Ontario sowie das Mantle-Projekt in British Columbia. Bei diesem Portfolio konzentriert sich Canamera vor allem auf wenig erkundete Regionen mit starken geologischen Signaturen und einer für den Bergbau aufgeschlossenen Verwaltung. Dabei werden geochemische, geophysikalische und geologische Daten eingesetzt, um vielversprechende Explorationsziele für Pionierunternehmen auszuwählen und voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.canamerametals.com.

UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN, WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Brad Brodeur

Chief Executive Officer

brad@canamerametals.com

780-238-7123

HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß der Bedeutung der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichte Aussagen zeichnen sich üblicherweise durch Begriffe wie „wird”," „plant," „erwartet," „könnte," „Potenzial," „Ziel" und vergleichbare Ausdrücke oder durch Erklärungen aus, dass Ereignisse eintreten bzw. erreicht „werden”, „können”, „könnten” oder „sollten”.Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um Aussagen über historische Tatsachen handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten u.a. Aussagen über: den Beginn und den Abschluss von Phase 1 des Bohrprogramms; die Anzahl und Tiefe der zu bohrenden Bohrlöcher; die Möglichkeit, beim Bohrprogramm die Dicke und Kontinuität der SEE-Mineralisierung zu testen; Erwartungen hinsichtlich des geologischen Modells und des Potenzials für Arbeiten zur Ermittlung der Ressourcen im Jahr 2026; die Art und die Eigenschaften der SEE-Vorkommen in den Ionenadsorptions-Lagerstätten; die strategische Bedeutung der Lieferketten für Seltene Erden und die Explorationsstrategien des Unternehmens beim Turvolandia-Projekt.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Auffassungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten oder prognostizierten abweichen. Zu diesen Risiken gehörten u.a.: die Fähigkeit des Unternehmens, das Bohrprogramm wie geplant abzuschließen; Unwägbarkeiten in Zusammenhang mit der Auslegung von Bohrergebnissen und der Geologie des Turvolandia-Projekts; Abweichungen bei der Kontinuität, der Dicke und dem Grad der SEE-Mineralisierung; Änderung bei Rohstoffkursen für Seltene Erden; Unwägbarkeiten in Verbindung mit den metallurgischen Eigenschaften und der wirtschaftlichen Förderbarkeit der SEE-Mineralisierung in Ionenadsorptions-Lagerstätten; Verfügbarkeit der Finanzierung für die anhaltende Exploration; die Fähigkeit, die erforderlichen Zulassungen und regulatorischen Genehmigungen in Brasilien zu erhalten; die geopolitischen und wirtschaftlichen Bedingungen für Angebot und Nachfrage bei Seltenen Erden; Änderungen bei Wechselkursen; und allgemeine Risiken, die mit der Mineralexploration in ausländischen Rechtsgebieten einhergehen.

Weitere Risikofaktoren für das Unternehmen finden sich in den kontinuierlich vom Unternehmen offengelegten Dokumenten, die unter www.sedarplus.caverfügbar sind.

Die Leser sind gehalten, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Ergebnis neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder anderweitig, sofern dies nicht durch die einschlägigen Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird.

Weder die Canadian Securites Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securites Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

