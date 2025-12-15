EQS-News: Die offizielle Streaming-Plattform für die Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC startet vor Beginn des Wettbewerbs

EQS-News: Phygital International / Schlagwort(e): Produkteinführung

Fans weltweit erleben die Games of the Future wie nie zuvor, wenn der MOBA PC.Dota 2-Wettbewerb in Abu Dhabi startet

DUBAI, VAE, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International, der globale Förderer des Phygital-Sports, gibt heute den offiziellen Start der GOTF-OTT-Plattform bekannt, der speziellen Streaming-Plattform für die Games of the Future 2025 Abu Dhabi powered by ADNOC (GOTF 2025). Die Plattform geht mit Beginn des diesjährigen Wettbewerbs live. Die erste Übertragung zeigt die Eröffnungsrunden der Disziplin MOBA PC.Dota 2 am 14. Dezember von Pixoul Gaming in Abu Dhabi.

Der neue Streaming-Hub ist unter https://tv.gofuture.gameszugänglich und dient als zentrale digitale Anlaufstelle für Live-Übertragungen, Wiederholungen kompletter Veranstaltungen, Highlights und exklusive Einblicke hinter die Kulissen aller Disziplinen der GOTF 2025.

Die Plattform wurde für globale Zugänglichkeit und ganzjähriges Engagement konzipiert und ermöglicht es Fans überall, jedes Spiel live zu verfolgen, jederzeit vollständige Wiederholungen anzusehen und kuratierte Kurzform-Inhalte zu genießen, die für die Anzeige in sozialen Medien und auf Mobilgeräten optimiert sind.

Die GOTF-OTT-Plattform wird vollständig vom Technologiepartner Asport betrieben und integriert fortschrittliche cloudbasierte Übertragung, nahtlose Navigation und Tools zur Erstellung von Echtzeit-Highlights, um das Fanerlebnis zu verbessern. Diese Funktionen unterstützen ein reichhaltigeres Storytelling über alle Kanäle hinweg und etablieren tv.gofuture.games als langfristige digitale Heimat des Phygital-Sports.

Moba PC.Dota 2 Wettbewerb zum Start der Plattform

Der Start fällt mit den Vorbereitungen für einen spektakulären Beginn der Spiele zusammen, da der Wettbewerb MOBA PC.Dota 2 ikonische Spieler, gefeierte Legenden und aufstrebende regionale Stars zusammenbringt, was eine der wettbewerbsintensivsten Aufstellungen in der Geschichte der Veranstaltung verspricht. Alle Spiele dieser Disziplin werden live auf https://tv.gofuture.games übertragen.

Zu den teilnehmenden Teams gehören E7, Paper Tigers, Legends Rebooted, Vikings, Team Phoenix, Nigma Galaxy, Win und TraBoTeam, die jeweils eine einzigartige Mischung aus Elite-Profi-Spielern und einflussreichen Gaming-Persönlichkeiten mitbringen. Einer der führenden Konkurrenten wird Xu „BurNIng" Zhilei sein, der für das Team Paper Tigers spielen wird und weithin als einer der besten Carry-Spieler in der Geschichte von Dota 2 gilt.

Bei einem so hochkarätigen internationalen Teilnehmerfeld können sich die Fans auf unterschiedliche Spielstile, unvorhersehbare Überraschungen und neue Rivalitäten freuen, die die Bühne für eines der Highlights der GOTF 2025 bereiten.

Nach der Eröffnungsphase der Gruppenphase geht der Wettbewerb in eine vollständige Doppel-K.o.-Runde über, die am 18. und 19. Dezember im ADNEC in hochkarätigen Best-of-Three-Begegnungen gipfelt, in denen die Teams um einen Platz im Finale und um internationalen Ruhm kämpfen werden.

Nis Hatt, CEO von Phygital International, kommentierte den Start der Plattform wie folgt: „Die GOTF-OTT-Plattform ist ein wichtiger Meilenstein in unserer Mission, Phygital-Sport einem globalen Publikum zugänglich zu machen. Diese digitale Plattform von Weltklasse zeigt die Energie, Innovation und Inklusivität, die das Herzstück der Games of the Future ausmachen. Wenn morgen der Wettbewerb mit Dota 2 beginnt, freuen wir uns darauf, Millionen von Fans eine neue Möglichkeit zu bieten, jeden Moment der diesjährigen Spiele live mitzuerleben."

Wachsendes Netzwerk globaler Übertragungspartner

Zusätzlich zur GOTF-OTT-Plattform können Fans die Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC über ein wachsendes Netzwerk internationaler Medienrechte- und Übertragungspartner verfolgen, sodass Fans auf der ganzen Welt nichts verpassen.

In den USA wird die Berichterstattung über ESR TV verfügbar sein, das führende Gaming- und E-Sport-Netzwerk, das über Plattformen wie Apple TV, Sling und Amazon Prime Video Channels ein Mainstream-Publikum erreicht. In Lateinamerika werden FOX Sports Mexico und Zapping sowohl englisch- als auch spanischsprachige Übertragungen in der gesamten Region anbieten.

Auf mobilen Plattformen wird Bigo Live als interaktiver Echtzeit-Streaming-Hub fungieren und Live-Wettbewerbe, von Creators geleitete Co-Streams und Reaktionen von Fans anbieten. Mit einer starken Akzeptanz bei der Generation Z und globalen Creators bringt Bigo Live die Spiele direkt in die partizipative Fernsehkultur. Ergänzend dazu wird Likee die Emotionen und die Energie der GOTF 2025 durch kurze Video-Storytelling-Beiträge verstärken und herausragende Momente in teilbare Erzählungen verwandeln.

Diese Partner bauen auf einer bereits bestätigten Übertragungspräsenz auf, zu der Sportworld und BIGG TV in EMEA, Huya und SOOP in Asien sowie StarTimes und TV BRICS in Afrika gehören.

„Mit diesen wichtigen Neuzugängen in unserem Übertragungsnetzwerk sind wir sehr stolz darauf, dass die Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC einem weltweiten Publikum zugänglich sind. Wir bieten eine multiregionale, generationsübergreifende Plattform, die dem Umfang und der Innovation des phygitalen Sports gerecht wird", fügte Hatt hinzu.

Tickets für die Games of the Future Abu Dhabi 2025 powered by ADNOC sind ab sofort unter www.gotfabudhabi.comerhältlich. Fans können hinter den Kulissen auch alle aktuellen Updates und Inhalte auf Instagram unter @gamesofthefutureofficial und @gotfabudhabi verfolgen.

Informationen zu Phygital International (PI):

Phygital International ist der weltweite Förderer von Phygital-Sportarten und konzentriert sich auf die Innovation und Neudefinition des Sports. Phygital International ist Verwalter und Rechteinhaber der Games of the Future und überwacht das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://Phygitalinternational.com

Informationen zu den Games of the Future (GOTF):

Die Games of the Future sind eine jährliche internationale Veranstaltung, die die physische und die digitale Welt miteinander verbindet und den Höhepunkt des Phygital-Sports darstellt. Das Turnier vereint die nächste Generation von Phygital Sporting Heroes aus aller Welt, um sich in verschiedenen Phygital Disciplines und Challenges zu messen. Die Games of the Future 2025 werden in Abu Dhabi, VAE, stattfinden, während die Games of the Future 2026 in Astana, Kasachstan, abgehalten werden.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://gofuture.games/

Kontakt: press@phygitalinternational.com

Phygital athletes competing against each other on the digital side of phygital

Games of the Future Logo

