EQS-News: Piramal Pharma Solutions demonstriert Engagement für Spitzenleistungen mit hervorragendem Net Promoter Score

EQS-News: Piramal Pharma Solutions / Schlagwort(e): Sonstiges

Piramal Pharma Solutions demonstriert Engagement für Spitzenleistungen mit hervorragendem Net Promoter Score



15.12.2025 / 23:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Piramal Pharma Solutions hat kürzlich einen Net Promoter Score (NPS) von 55 erreicht und damit den Branchendurchschnitt weit übertroffen.

Ein Drittanbieter, DNV, hat die NPS-Umfrage und -Bewertung validiert.

Diese Errungenschaft spiegelt das Engagement des Unternehmens für Stakeholder-Zentrierung und operative Exzellenz wider.

MUMBAI, Indien, 15. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) und Teil von Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), hat einen beeindruckenden Net Promoter Score (NPS) von 55 für den Zeitraum des GJ 2025 (April 2024–März 2025) erreicht. Dies ist ein Beweis für das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für hervorragende Leistungen und Zusammenarbeit.

Peter DeYoung, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer, Piramal Global Pharma

Der NPS ist eine weithin anerkannte Kennzahl zur Messung der Kundentreue, die angibt, wie wahrscheinlich es ist, dass Kunden ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung weiterempfehlen. Piramal Pharma Solutions führt jährliche Kunden- und Promotorenbefragungen durch, um seine Leistung zu bewerten und sicherzustellen, dass es auf die sich entwickelnden Bedürfnisse der Kunden eingeht. Diese Umfragen werden vom Customer Centricity Team des Unternehmens koordiniert und von DNV, einem externen Experten für Sicherheit und Risikomanagement, validiert, um Genauigkeit und Verantwortlichkeit zu gewährleisten.

Die aus diesen Umfragen gewonnenen Erkenntnisse werden gründlich analysiert und dienen als Grundlage für Geschäftsstrategien und umsetzbare Pläne für das kommende Jahr. Diese Pläne werden dann weiter ausgearbeitet und im gesamten Unternehmen umgesetzt, um die Dienstleistungserbringung und die Kundenbindung in allen Geschäftsbereichen zu optimieren.

In diesem Jahr übertraf der NPS von Piramal Pharma Solutions bei weitem die durchschnittliche negative Bewertung vieler konkurrierender CDMOs, was die Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger Marktführer in der Branche stärkt.

Dieser Erfolg ist auf das unerschütterliche Engagement von Piramal Pharma Solutions für die Patienten-, Kunden- und Verbraucherorientierung zurückzuführen, die in seinem globalen Netzwerk fest verankert ist. Das Unternehmen stellt diese Stakeholder bei allen Maßnahmen und Entscheidungen in den Vordergrund und stellt sicher, dass seine operativen Ziele und Geschäftsstrategien mit deren Bedürfnissen übereinstimmen. Dieser Ansatz fördert eine verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit in jeder Phase, stärkt langfristige Partnerschaften und vertieft die Kundenbeziehungen.

Piramal Pharma Solutions strebt nicht nur nach Kundenzufriedenheit, sondern auch nach Kundenbegeisterung. Indem das Unternehmen die Bedürfnisse seiner Stakeholder in den Mittelpunkt stellt, erfüllt es die Erwartungen seiner Kunden nicht nur, sondern übertrifft sie.

„Die Erkenntnisse aus der diesjährigen NPS-Umfrage werden uns bei unseren strategischen Initiativen helfen, die Kundenbindung und die operative Effizienz weiter zu verbessern", sagte Peter DeYoung, Geschäftsführer von Piramal Global Pharma. „Wir werden uns weiterhin für ständige Verbesserungen einsetzen, unser Serviceangebot verfeinern und unsere Prozesse optimieren, um sicherzustellen, dass wir Kunden, Verbrauchern und Patienten weltweit den größtmöglichen Nutzen bieten."

Das Customer Centricity Team stellt die Integrität der NPS-Daten sicher, indem es mit verschiedenen Abteilungen während des gesamten Prozesses der externen Qualitätssicherung zusammenarbeitet. Sie leiten die Datenerfassung und legen die Ergebnisse dem Vorstand vor, der die Informationen für die Veröffentlichung im jährlichen Nachhaltigkeitsbericht prüft, der von DNV bestätigt wird. Dieser strukturierte Ansatz zeigt das Engagement von Piramal Pharma Solutions für Transparenz und Verantwortlichkeit bei allen Leistungsmetriken.

Informationen zu Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), welches End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Standorten in Nordamerika, Europa und Asien. Dies ermöglicht uns, ein umfassendes Dienstleistungsspektrum anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienstleistungen, Zubehör für klinische Studien, kommerzielle Lieferung von API sowie fertigen Darreichungsformen. Zudem bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer APIs, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel an. PPS bietet außerdem Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper, die durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht wurden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: Piramal Pharma Solutions | LinkedIn | Facebook | X

Informationen zu Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL), (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) bietet über seine 17* weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstätten und ein weltweites Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an. Zu PPL gehören Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen, Piramal Critical Care (PCC), ein Geschäftsbereich für komplexe Krankenhausgenerika, und Piramal Consumer Healthcare, das rezeptfreie Verbraucher- und Wellnessprodukte vertreibt. Darüber hinaus hat sich eines der verbundenen Unternehmen von PPL, AbbVie Therapeutics India Private Limited, ein Joint Venture zwischen AbbVie und PPL, zu einem der Marktführer im Bereich der ophthalmologischen Therapien auf dem indischen Pharmamarkt entwickelt. Des Weiteren hält PPL eine strategische Minderheitsbeteiligung an Yapan Bio Private Limited, einem Unternehmen, das in den Bereichen Biologika/Biotherapeutika und Impfstoffe tätig ist.

Weitere Informationen finden Sie auf: Piramal Pharma | LinkedIn

* Umfasst eine Anlage über die Minderheitsbeteiligung von PPL an Yapan Bio.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845173/Peter_DeYoung_CEO_Piramal_Global_Pharma.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1726186/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg

Logo von Piramal Pharma Solutions

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/piramal-pharma-solutions-demonstriert-engagement-fur-spitzenleistungen-mit-hervorragendem-net-promoter-score-302642728.html

15.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2246158 15.12.2025 CET/CEST