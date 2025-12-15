Fed-Notenbanker Williams sieht Geldpolitik nach Zinssenkung auf neutralem Kurs

Jersey City, 15. Dez (Reuters) - Fed-Banker John Williams sieht die US-Geldpolitik nach der jüngsten Zinssenkung der Notenbank in einer guten Position.

"Die Geldpolitik ist auf dem Weg ins Jahr 2026 gut aufgestellt", sagte der Präsident der New Yorker Notenbank am Montag bei einer Veranstaltung in Jersey City. Mit der jüngsten Lockerung habe das zuständige Gremium der Notenbank, der Offenmarktausschuss, den leicht restriktiven geldpolitischen Kurs in Richtung eines neutralen Niveaus verschoben. Die US-Notenbank Fed hatte am 10. Dezember ihren Leitzins um einen viertel Prozentpunkt auf die Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent gesenkt und dies vor allem mit dem schwachen Jobmarkt begründet. Dies war die erste öffentliche Äußerung von Williams seit der Zinsentscheidung. Er ließ jedoch offen, wie es mit der Geldpolitik der Fed bei deren Sitzung Ende Januar weitergehen werde.

Williams zufolge ist es "unerlässlich", die Inflation auf die Zielmarke von zwei Prozent zurückzuführen, ohne dabei ein unangemessenes Risiko für den Arbeitsmarkt zu schaffen. In den vergangenen Monaten seien die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung mit der Abkühlung des Arbeitsmarktes gestiegen, während die Aufwärtsrisiken für die Inflation etwas nachgelassen hätten. Er rechne damit, dass die Teuerung im kommenden Jahr auf 2,5 Prozent und 2027 auf zwei Prozent zurückgehen werde. Die von der Regierung verhängten Zölle hätten die Preise weniger stark beeinflusst als von ihm erwartet, sagte Williams. Zu den jüngst angekündigten Anleihekäufen der Fed sagte er, dies sei der "nächste natürliche Schritt" zur Steuerung der Zinssätze.

