Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.12.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Abivax
|Bericht 3. Quartal 2025
|All for One Group
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Champions Oncology
|Bericht 2. Quartal 2026
|Elevai Labs
|Bericht 3. Quartal 2025
|Enghouse Systems
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|EnWave Corp
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Gore Street Energy Storage Fund
|Bericht 2. Quartal 2026
|Hardide
|Bericht Geschäftsjahr 2024
|ImmunoPrecise Antibodies
|Bericht 2. Quartal 2026
|Mainstreet Equity
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|MHP (Reg S GDR)
|Bericht 3. Quartal 2025
|Navan A
|Bericht 3. Quartal 2026
|Ocean Power Technologies
|Bericht 2. Quartal 2026
|OFF THE HOOK YS INC.
|Bericht 3. Quartal 2025
|Pilot Energy Ltd. Registered S hares o.N.
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
