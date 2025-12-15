W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 15.12.2025

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 15. Dezember 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AbivaxBericht 3. Quartal 2025
All for One GroupBericht Geschäftsjahr 2025
Champions OncologyBericht 2. Quartal 2026
Elevai LabsBericht 3. Quartal 2025
Enghouse SystemsBericht Geschäftsjahr 2025
EnWave CorpBericht Geschäftsjahr 2025
Gore Street Energy Storage FundBericht 2. Quartal 2026
HardideBericht Geschäftsjahr 2024
ImmunoPrecise AntibodiesBericht 2. Quartal 2026
Mainstreet EquityBericht Geschäftsjahr 2025
MHP (Reg S GDR)Bericht 3. Quartal 2025
Navan ABericht 3. Quartal 2026
Ocean Power TechnologiesBericht 2. Quartal 2026
OFF THE HOOK YS INC.Bericht 3. Quartal 2025
Pilot Energy Ltd. Registered S hares o.N.Bericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

