GLKB-Filialen Niederurnen und Schwanden feiern Jubiläum

EQS Group · Uhr
Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
15.12.2025 / 07:30 CET/CEST

Glarus, 15. Dezember 2025 – Die Glarner Kantonalbank durfte zum Ende dieses Jahres gleich zwei besondere Meilensteine feiern: 60 Jahre GLKB-Filiale Niederurnen und 50 Jahre GLKB-Filiale Schwanden. Seit Jahrzehnten stehen beide Filialen für kompetente Beratung, Kundennähe und sind fest in den Gemeinden verankert.

In Niederurnen wurde das 60-jährige Bestehen am 15. November 2025 mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Barista-Kaffee, feine Würste vom Grill und strahlende Augen beim Kinderschminken sorgten für eine herzliche Atmosphäre. Filialleiter Michael Hauser und sein Team blickten gemeinsam mit den Gästen auf sechs Jahrzehnte Bankgeschichte zurück – ein Fest der Nähe und Wertschätzung.

Die Filiale Schwanden führte ihre Jubiläumsfeier zum vollendeten halben Jahrhundert am 6. Dezember 2025 durch. Der Samichlaus brachte die Kinderaugen zum Leuchten, während Marroni und warme Getränke für gemütliche Momente sorgten. Filialleiter Stefan Bänz und sein Team nutzten die Gelegenheit, um mit Kundinnen und Kunden die schönsten Erinnerungen zu teilen.

Rolf Widmer, Bereichsleiter Vertrieb, zeigt sich dankbar: «Diese Jubiläen verdanken wir dem grossen Vertrauen und der Treue unserer Kundinnen und Kunden wie auch dem grossartigen Einsatz unserer Mitarbeitenden, die Tag für Tag ihr Bestes geben.» Die Glarner Kantonalbank ist mit ihren Filialen im ganzen Kanton persönlich für Kundinnen und Kunden da und begleitet sie verlässlich in die Zukunft.

GLKB-Filiale Niederurnen

GLKB-Filiale Schwanden

Glarner Kantonalbank

