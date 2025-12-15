Hongkonger Verleger Jimmy Lai schuldig gesprochen
dpa-AFX · Uhr
HONGKONG (dpa-AFX) - Ein Gericht in Hongkong hat den Verleger Jimmy Lai im Verfahren um Verstöße gegen die nationale Sicherheit schuldig gesprochen. Die Richter sahen die Schuld des Gründers der prodemokratischen Zeitung "Apple Daily" in den Anklagepunkten der Verschwörung zur Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften sowie zur Veröffentlichung aufrührerischer Publikationen als erwiesen an, wie aus dem Urteil hervorging./jon/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
KI-Euphorie trifft Margensorgen: Tech-Aktien schwächergestern, 19:58 Uhr · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 14.12.2025
Trotz Erholung: Diese Software-Aktie steht vor dem nächsten Rücksetzer11. Dez. · onvista
PlusTrading-Impuls