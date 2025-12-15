W​e​r​b​u​n​g ausblenden

HUBER+SUHNER präzisiert Guidance für 2025

EQS Group · Uhr
HUBER+SUHNER präzisiert Guidance für 2025

15.12.2025 / 06:45 CET/CEST
Der Nettoumsatz wird circa 3% unter Vorjahresniveau und die Betriebsergebnismarge im Bereich von 10–11% erwartet

HUBER+SUHNER gibt heute eine Präzisierung der Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr bekannt. Das Unternehmen antizipiert neu einen marginalen Rückgang von circa 3% im Nettoumsatz gegenüber 2024, nachdem im März die erwartete Erreichung des Vorjahresniveaus kommuniziert worden war. Diese leichte Abweichung ist vor allem auf Währungseffekte zurückzuführen. Die Betriebsergebnismarge (EBIT-Marge), für welche im Rahmen der Guidance für 2025 ein Wert innerhalb des mittelfristigen Zielbands von 9–12% kommuniziert wurde, wird nun im Bereich von 10–11% erwartet.

Die Guidance für 2025 setzte voraus, dass wichtige Einflussfaktoren wie Inflation, Wechselkurse, Handelshemmnisse oder geopolitische Konflikte die Geschäftsaktivitäten nicht übermässig beeinträchtigen. Angesichts globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten hat sich der Schweizer Franken gegenüber für HUBER+SUHNER relevanten Handelswährungen wie dem Euro und dem US-Dollar im Jahresverlauf aufgewertet.


Diese Medienmitteilung finden Sie auch unter www.hubersuhner.com/de/newsroom/unternehmensnews/news-ad-hoc-news
Die Definition der Alternativen Performance-Kennzahlen ist abrufbar unter www.hubersuhner.com/de/unternehmen/investoren/publikationen

Medienmitteilung als PDF Link

Termine

22. Januar 2026Auftragseingang und Nettoumsatz (12 Monate)
10. März 2026      Geschäftsbericht 2025, Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2025
01. April 2026Generalversammlung (Rapperswil SG)

HUBER+SUHNER AG
Christiane Jelinek
Chief Communications Officer
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Schweiz

+41 44 952 25 60
pressoffice@hubersuhner.com
hubersuhner.com

Huber & Suhner

