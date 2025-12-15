IRW-News: De.mem Ltd.: De.mem schliesst 500.000-$-Aktionärsdarlehen ab

IRW-PRESS: De.mem Ltd.: De.mem schliesst 500.000-$-Aktionärsdarlehen ab

De.mem Ltd (ASX: DEM) (De.mem oder das Unternehmen), ein führender Anbieter dezentraler Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen in Australien und weltweit, freut sich bekannt zu geben, dass eine Aktionärsdarlehensfazilität in Höhe von 500.000$ erfolgreich abgeschlossen wurde.

Zweck

Der Zweck des Darlehens besteht darin, zur Finanzierung der Akquisition von Core Chemicals Pty Ltd durch De.mem beizutragen (siehe ASX-Investorenpräsentation vom 17. Oktober 2025, Folien 3, 7 und 11).

Attraktive finanzielle Konditionen

Die Konditionen des Fremdfinanzierungsdarlehens sind im Vergleich zu vergleichbaren Finanzierungsvereinbarungen attraktiv.

Der gesamte Darlehensbetrag von 500.000$ wird dem Unternehmen unbesichert zu einem jährlichen Zinssatz von 9 % gewährt. Das Darlehen ist über eine Laufzeit von 5 Jahren zurückzuzahlen und nicht in De.mem-Aktien wandelbar.

Strategischer Meilenstein

Diese Fremdfinanzierungsfazilität stellt einen strategisch wichtigen Meilenstein für das Unternehmen dar, da es sich um die erste Fremdfinanzierung handelt, die De.mem gesichert hat.

Der Zugang zu Fremdfinanzierungen wurde möglich, weil das Unternehmen im Kalenderjahr 2025 zu positiven operativen Cashflows und einem positiven EBITDA übergegangen ist.

Der Zugang zu Fremdfinanzierungen ist von Bedeutung, da er diszipliniertes Wachstum ohne Verwässerung des Eigenkapitals unterstützt und Betriebskapital zur weiteren Expansion des kürzlich erworbenen Core-Chemicals-Geschäfts bereitstellt.

Unterstützt die rasche Expansion des kürzlich erworbenen Core-Chemicals-Geschäfts

Die Fazilität wird De.mem zusätzliche Betriebskapitalmittel zur Skalierung des kürzlich erworbenen Geschäfts von Core Chemicals Pty Ltd bereitstellen.

Wie am 4. Dezember 2025 bekannt gegeben, erzielte Core Chemicals im Monat November 2025 Umsätze in Höhe von 675.000 $, dem ersten Monat nach Abschluss der Akquisition durch De.mem Ltd, und übertraf damit die Umsatzerwartungen deutlich. Dies steht im Vergleich zu rund 4 Mio. $ Jahresumsatz vor der Akquisition.

Starkes Engagement von Vorstand und Managementteam

Die Fazilität wird zu gleichen Teilen von jeweils 250.000 $ von Herrn Harry De Wit, Vorsitzender des Vorstands, und Herrn Andrew Tay, CFO der De.mem Group, bereitgestellt.

Kommentar des Managements

Der Chief Executive Officer von De.mem, Andreas Kroell, sagte:

Ich möchte sowohl unserem Chairman als auch unserem CFO dafür danken, dass sie die Aktionärsdarlehensfazilität zu für unser Unternehmen attraktiven Konditionen bereitgestellt haben, was ihr Engagement für unser Geschäft unterstreicht. Die Mittel werden uns dabei helfen, das kürzlich erworbene Core-Chemicals-Geschäft rasch zu skalieren, das aufgrund des aktuellen Booms der Goldbergbauindustrie einer starken Nachfrage gegenübersteht.

Diese Mitteilung wurde vom Chief Executive Officer des Unternehmens, Herrn Andreas Kroell, genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

De.mem Limited

Andreas Kroell

CEO

De.mem Limited

investor@demem.com.sg

BLETCHLEY Park Capital

George Gabriel

Investor Relations

gg@bletchleyparkcapital.com.au

De.mem Limited (ASX: DEM) ist ein dezentralisiertes Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen, das schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme für einige der weltweit größten Unternehmen in der Bergbau-, Elektronik-, Chemie-, Öl- und Gas- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert, baut, besitzt und betreibt. Seine Systeme versorgen zudem Kommunen, Wohnbauprojekte sowie Hotels/Resorts im asiatisch-pazifischen Raum mit einer zuverlässigen Versorgung mit sauberem Trinkwasser.

Die Technologie von De.mem zur Aufbereitung von Wasser und Abwasser zählt weltweit zu den fortschrittlichsten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Australien und verfügt über internationale Standorte in Singapur und Deutschland. Es kommerzialisiert eine Reihe innovativer firmeneigener Membrantechnologien.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.demembranes.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Mitteilung, insbesondere solche zu möglicher oder angenommener zukünftiger Leistung, Umsätzen, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -raten, Preisen oder potenziellem Wachstum von De.mem Limited, sind oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Solche Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und beinhalten daher bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können je nach einer Vielzahl von Faktoren wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die vollständige englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03037373-6A1303401&v=undefined

