IRW-News: energenta AG: Hauptversammlung fasst alle wesentlichen Beschlüsse einstimmig

IRW-PRESS: energenta AG: Hauptversammlung fasst alle wesentlichen Beschlüsse einstimmig

Münster (IRW-Press/15.12.2025) - Am 8. Dezember 2025 fand in Münster die ordentliche Hauptversammlung der energenta AG statt. Bei einer Präsenz von über 92% des Grundkapitals wurden alle wesentlichen zur Beschlussfassung anstehenden Punkte mit 100% Zustimmung beschlossen, darunter zentrale Weichenstellungen für die weitere Wachstumsstrategie im Kunststoffrecycling.

Übernahme MBA Polymers AG und strategische AusrichtungNeben den regulären Tagesordnungspunkten zu Jahres- und Konzernabschluss sowie Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats entschied die Hauptversammlung über die Finanzierung der vorgeschlagenen Übernahme der MBA Polymers AG (München) im Wege einer Sachkapitalerhöhung durch Einbringung sämtlicher Aktien der MBA Polymers AG. Diese Transaktion stellt einen weiteren bedeutenden Schritt in der konsequenten Weiterentwicklung der energenta AG entlang der Kunststoffwertschöpfungskette dar

Mit der Übernahme verfolgt die energenta AG das Ziel, ihre Marktposition im Bereich Kunststoffrecycling deutlich auszubauen und das operative Geschäft durch zusätzliche Kapazitäten, Technologien und Standorte nachhaltig zu stärken. Im Bericht des Vorstands wurden darüber hinaus die künftige Zusammensetzung des Managements erläutert und der neu besetzte Aufsichtsrat vorgestellt, um die geplante Wachstumsphase organisatorisch abzusichern.

Beschlüsse der Hauptversammlung im EinzelnenDie Hauptversammlung stimmte dem gemeinsamen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von 8,5 Mio. neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien auf EUR 24.488.179,00 zu erhöhen. Diese Kapitalmaßnahme bildet die Grundlage für die Einbindung der MBA Polymers AG in den energenta-Konzern.

Die neuen Aktien sollen ausschließlich den bisherigen Aktionärinnen und Aktionären der MBA Polymers AG zugeteilt werden. Der Erwerb der MBA Polymers AG erfolgt damit im Wege eines Share Deals gegen Sacheinlage, sodass die bisherigen Eigentümer unmittelbar am zukünftigen Wachstum der kombinierten Unternehmensgruppe beteiligt sind.

Strategische Bedeutung der ÜbernahmeDurch die Integration der MBA Polymers AG erweitert die energenta AG ihre Recyclingkapazitäten und erschließt zusätzliche Rohstoffquellen für hochwertige Kunststoffrezyklate. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen seine Position in wichtigen Zielmärkten und vertieft bestehende Kundenbeziehungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Der Vorstand bewertet die 100%ige Zustimmung zu der Fusion mit der MBA Polymers als zentralen Meilenstein zur weiteren Profilierung der energenta AG als führende Anbieterin nachhaltiger Rohstoffe. Es werden signifikante Synergien in Beschaffung, Produktion, Forschung & Entwicklung sowie Vertrieb erwartet, die zu einer weiteren Steigerung der operativen Leistungsfähigkeit und Profitabilität beitragen sollen; dieser Zustimmung war zuvor die 100%ige Zustimmung der Aktionäre der MBA Polymers AG vorausgegangen.

Nächste Schritte und BedingungenDer Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister sowie der Umsetzung der erforderlichen Verträge und gegebenenfalls einzuholender behördlicher Genehmigungen. Erst mit Eintritt dieser Voraussetzungen wird der Erwerb der MBA Polymers AG rechtlich wirksam. Bis zum Abschluss dieser Schritte bereitet die energenta AG jedoch bereits die Integration vor und baut entsprechende Projekt- und Steuerungsstrukturen auf, um einen möglichst reibungslosen Übergang und eine schnelle Realisierung der geplanten Synergien ab 2026 zu gewährleisten.

Ansprechpartner für Medien und InvestorenFür Rückfragen von Medienvertreterinnen und Medienvertretern sowie Investorinnen und Investoren stehen die jeweiligen Bereiche Investor Relations der energenta AG und der MBA Polymers AG zur Verfügung. Kontaktdaten sowie weiterführende Unterlagen zur Hauptversammlung - einschließlich Einberufung, Tagesordnung, Berichten und Abstimmungsergebnissen - sind im Investor-Relations-Bereich auf der Website der energenta AG (

https://www.energenta.ag/investor-relations/hauptversammlung/) abrufbar.

(Ende)

