IRW-News: F3 Uranium Corp. : F3 durchteuft 2,5 m mit 10,2 % U3O8 innerhalb von 3,4 % über 8,5 m in der Zone JR

IRW-PRESS: F3 Uranium Corp. : F3 durchteuft 2,5 m mit 10,2 % U3O8 innerhalb von 3,4 % über 8,5 m in der Zone JR

Untersuchungsergebnisse aus der Zone Tetra: 26,5 m Mineralisierung, einschließlich 1,04 % über 0,5 m

Kelowna, British Columbia - 15. Dezember 2025 / IRW-Press / F3 Uranium Corp (TSV: FUU) (OTCQB: FUUFF) (F3 oder das Unternehmen) freut sich, die endgültigen Untersuchungsergebnisse des Bohrprogramms 2025 in der Zone JR im Konzessionsgebiet PLN bekannt zu geben, einschließlich PLN25-200 (siehe Pressemitteilung vom 18. März 2025), das 8,5 m mit 3,4 % U3O8 ergab, einschließlich eines hochgradigen Kerns von 2,5 m mit einem Gehalt von 10,2 % U3O8. In der Zone Tetra bestätigen die Untersuchungsergebnisse das Vorhandensein einer hochgradigen Uranmineralisierung 55 m entlang der Streichrichtung vom Entdeckungsbohrloch PLN25-205, wobei PLN25-217 einen hochgradigen Abschnitt von 0,5 m mit 1,04 % U3O8 innerhalb eines mineralisierten Abschnitts von 3,50 m mit durchschnittlich 0,30 % U3O8 zwischen 400,0 m und 403,5 m aufweist. Die gesamte Verbundmineralisierung von 26,5 m wurde zwischen 340,5 und 406,5 m durchteuft.

Die Exploration konzentrierte sich vorwiegend auf das Gebiet um die Zone Tetra, wobei in PLN25-207 0,06 % U3O8 zwischen 621,0 und 621,5 m durchteuft wurde. Dieser tiefe Abschnitt wird so interpretiert, dass er mit demselben Schersystem in Verbindung steht, in dem sich die Zone Tetra über 200 m westlich befindet.

Stellungnahme von Sam Hartmann, Vice President Exploration:

Wir freuen uns, die endgültigen Untersuchungsergebnisse für die Zone JR bekannt zu geben, wo die letzten beiden Bohrlöcher, die in die bevorstehende erste Ressourcenschätzung aufgenommen werden sollen, zu Beginn des Frühjahrs abgeschlossen wurden. In der Zone Tetra veröffentlichen wir die zweite Reihe von Untersuchungsergebnissen seit den ersten hochgradigen Entdeckungsbohrungen (PLN25-205), darunter ein Abschnitt mit einer hochgradigen Mineralisierung von 1,04 % über 0,5 m, die Bestätigung einer weiteren hochgradigen Uranmineralisierung in der Zone Tetra, 55 m entlang des Streichens von der Entdeckungsbohrung entfernt. Die geochemische Exploration rund um die Zone Tetra liefert weiterhin stark anomale Uranwerte mit 0,06 % U3O8 in der Tiefe in PLN25-217, ca. 200 m von der Zone Tetra entfernt, was die Prospektivität und das Größenpotenzial des mineralisierten Systems unterstreicht.

Highlights der Untersuchungsergebnisse aus dem Konzessionsgebiet PLN, Zone JR:

PLN25-200 (Linie 045S):

- 8,5 m mit 3,4 % U3O8 (234,0 m bis 242,5 m), einschließlich

o 2,5 m mit 10,2 % U3O8 (236,0 m bis 238,5 m), sowie einschließlich

o 1,0 m mit 20,7 % U3O8 (237,5 m bis 238,5 m), und

- 5,5 m mit 0,05 % U3O8 (246,5 m bis 252,0 m)

Highlights der Untersuchungsergebnisse aus dem Konzessionsgebiet Broach, Zone Tetra:

PLN25-217 (Linie 11280S):

- 0,5 m mit 0,06 % U3O8 (340,5 m bis 341,0 m), und

- 3,5 m mit 0,07 % U3O8 (355,0 m bis 358,5 m), und

- 1,5 m mit 0,05 % U3O8 (361,5 m bis 363,0 m), und

- 1,0 m mit 0,07 % U3O8 (365,0 m bis 366,0 m), und

- 5,5 m mit 0,19 % U3O8 (369,5 m bis 375,0 m), und

- 6,5 m mit 0,14 % U3O8 (377,5 m bis 384,0 m), und

- 3,5 m mit 0,41 % U3O8 (388,5 m bis 392,0 m), und

- 0,5 m mit 0,11 % U3O8 (395,5 m bis 396,0 m), und

- 3,5 m mit 0,30 % U3O8 (400,0 m bis 403,5 m), einschließlich

o 0,5 m mit 1,04 % U3O8 (400,5 m bis 401,0 m)

- 0,5 m mit 0,07 % U3O8 (406,0 m bis 406,5 m), und

Tabelle 1. Zusammenfassung der Bohrlöcher und Analyseergebnisse

Informationen zum Bohrkragen Analyseergebnisse

Bohrloch ID Rasterlinie Easting Northing Höhe Az Neigung Von (m) Bis (m) Intervall (m) U3O8 Gew.-%

PLN24-195 4140S 590029 6407318 543 57 -61 B1 Exploration; keine Mineralisierung >0,05

PLN25-196 2835S 589265 6408368 538 54 -67 A1 Exploration; keine Mineralisierung >0,05

PLN25-197 030S 587776 6410760 546 55 -71 207,0 208,5 1,50 1,08

211,0 211,5 0,50 0,07

PLN25-198 090S 587843 6410645 546 9 -65 215,5 223,0 7,50 0,26

Inkl. 220,5 221,0 0,50 1,33

PLN25-199 010N 587693 6410748 545 55 -66 242,0 243,5 1,50 0,29

PLN25-200 045S 587731 6410712 545 53 -66 234,0 236,0 2,00 0,27

Inkl. 236,0 238,5 2,50 10,2

und 237,5 238,5 1,00 20,7

238,5 242,5 4,00 0,76

246,5 252,0 5,50 0,05

PLN25-201 12510S 590064 6397264 569 46 -70 PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

PLN25-202 11325S 589353 6397967 583 46 -63 PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

PLN25-203B 11340S 589229 6397842 587 48 -63 PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

PLN25-204 11295S 589389 6398003 583 47 -63 PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

PLN25-206 11325S 589315 6397929 584 48 -65 PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

PLN25-207 11505S 589481 6397809 587 46 -66 621,0 621,5 0,50 0,06

PLN25-208 11205S 589824 6398440 579 43 -70 PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

PLN25-209 11280S 589344 6398000 583 44 -70 PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

PLN25-209A 11280S 589343 6397999 583 47 -71 PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

PLN25-210 11280S 589341 6397997 583 47 -73 357,0 357,5 0,50 0,18

364,0 364,5 0,50 0,13

369,5 370,0 0,50 0,06

382,5 383,0 0,50 0,08

388,5 394,5 6,00 0,14

PLN25-211 11340S 589409 6397962 586 46 -75 PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

PLN25-212 11310S 589368 6397970 584 40 -72 364,0 375,0 11,00 0,10

378,0 388,0 10,00 0,12

394,0 400,0 6,00 0,12

PLN25-213 11325S 589359 6397959 584 46 -73 Vorbohrung für Keilbohrung unten

PLN25-213W1 11325S 589359 6397959 584 46 -73 279,0 279,5 0,50 0,08

326,0 326,5 0,50 0,07

PLN25-214 11340S 589404 6397978 584 46 -75 PW Exploration; keine Mineralisierung >0,05

PLN25-215 090S 587849 6410603 546 348 -59 249,5 250,0 0,50 0,08

PLN25-216 075S 587778 6410712 546 55 -64 211,5 212,0 0,50 0,12

PLN25-217 11280S 589393 6398026 584 34 -85 340,5 341,0 0,50 0,06

355,0 358,5 3,50 0,07

361,5 363,0 1,50 0,05

365,0 366,0 1,00 0,07

369,5 375,0 5,50 0,19

377,5 384,0 6,50 0,14

388,5 392,0 3,50 0,41

395,5 396,0 0,50 0,11

400,0 403,5 3,50 0,30

inkl. 400,5 401,0 0,50 1,04

406,0 406,5 0,50 0,07

Parameter der Analyse:

1: Minimale Mächtigkeit von 0,5 m

2: Cutoff-Gehalt: 0,05 % U3O8 (Gew.-%)

3: Maximale interne Verwässerung: 2,0 m

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82198/F3Uranium_151225_DEPRCOM.001.jpeg

Karte 1. Bohrlöcher der Zone Tetra mit Untersuchungsergebnissen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82198/F3Uranium_151225_DEPRCOM.002.jpeg

Karte 2. Explorationsbohrlöcher der Zone Tetra mit Untersuchungsergebnissen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82198/F3Uranium_151225_DEPRCOM.003.jpeg

Karte 3. Bohrlöcher der Zone JR mit Untersuchungsergebnissen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82198/F3Uranium_151225_DEPRCOM.004.jpeg

Karte 4. Explorationsbohrlöcher A1/B1

Die Proben aus dem Bohrkern werden vor Ort in zwei Hälften geteilt. Soweit möglich, werden die Proben bohrlochabwärts in Abständen von 0,5 m standardisiert entnommen. Eine Hälfte der geteilten Probe wird an SRC Geoanalytical Laboratories (eine nach SCC ISO/IEC 17025: 2005 akkreditierte Einrichtung) in Saskatoon, SK, versandt, während die andere Hälfte zu Referenzzwecken vor Ort verbleibt. Die Analyse umfasst eine 63-Element-Suite, unter anderem Bor mittels ICP-OES, Uran mittels ICP-MS und eine Goldanalyse mittels ICP-OES und/oder AAS.

Das Unternehmen betrachtet Uranmineralisierungen mit einem Gehalt von mehr als 1,0 Gew.-% U3O8 als hochgradig und solche mit einem Gehalt von mehr als 20,0 Gew.-% U3O8 als ultrahochgradig.

Alle angegebenen Tiefenmessungen sind Bohrlochmessungen, die wahren Mächtigkeiten müssen noch bestimmt werden.

Über das Projekt Patterson Lake North:

Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Patterson Lake North (PLN) mit einer Fläche von 44.613 Hektar befindet sich am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens in der Nähe der hochgradigen Uranlagerstätten Triple R von Paladin und Arrow von NexGen Energy, einem Gebiet, das dabei ist, sich zum nächsten wichtigen Entwicklungsgebiet für neue Uranbetriebe im Norden von Saskatchewan zu entwickeln. Das Projekt PLN umfasst das 4.074 Hektar große Konzessionsgebiet Patterson Lake North, in dem die Uranentdeckung der Zone JR lagert, ca. 23 km nordwestlich der Lagerstätte Triple R von Paladin, das 19.864 Hektar große Konzessionsgebiet Minto und das 20.675 Hektar große Konzessionsgebiet Broach, in dem sich die Zone Tetra befindet, die neueste Entdeckung von F3, 13 km südlich der Zone JR. Alle drei Konzessionsgebiete, aus dem das Projekt PLN besteht, haben einen Zugang über die Provinzstraße 955.

Qualifizierte Sachverständige:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Raymond Ashley, P.Geo., President & COO von F3 Uranium Corp, einem qualifizierten Sachverständigen, genehmigt. Herr Ashley hat die veröffentlichten Daten geprüft und genehmigt.

Diese Pressemitteilung kann sich auf benachbarte Konzessionsgebiete beziehen, an denen F3 Uranium keine Beteiligung hält, und der qualifizierte Sachverständige war nicht in der Lage, die Informationen zu diesen Konzessionsgebieten zu überprüfen. Die Mineralisierung auf diesen benachbarten Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf eine Mineralisierung im PLN-Projekt. Weitere Informationen zum PLN-Projekt finden Sie im Bericht mit dem Titel Technical Report on the Patterson Lake North Project, Northern Saskatchewan, Canada (Technischer Bericht zum Patterson Lake North-Projekt, Nord-Saskatchewan, Kanada), der von SLR International Corporation erstellt wurde, mit einem Unterzeichnungsdatum vom 25. Januar 2023 und einem Datum des Inkrafttretens vom 20. November 2023, verfügbar unter www.sedarplus.ca und erstellt in Übereinstimmung mit NI 43-101.

Über F3 Uranium Corp.:

F3 ist ein Uranexplorationsunternehmen, das sich auf die hochgradige Zone JR und die neu entdeckte Zone Tetra, 13 km südlich im Gebiet PW in seinem Projekt Patterson Lake North (PLN) im westlichen Athabasca-Becken, konzentriert. F3 verfügt derzeit über 3 Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken: Patterson Lake North, Minto und Broach. Auf der westlichen Seite des Athabasca-Beckens in Saskatchewan lagern einige der weltweit größten hochgradigen Uranlagerstätten, unter anderem das Projekt Triple R von Paladin und das Projekt Arrow von NexGen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich der zukünftigen Leistung, einschließlich Aussagen über die Eignung des Konzessionsgebiets für die Exploration, zukünftige Zahlungen, die Ausgabe von Aktien und Arbeitsverpflichtungsfonds sowie den Abschluss einer endgültigen Optionsvereinbarung in Bezug auf das Konzessionsgebiet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen der Unternehmensleitung auf der Basis der ihr derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und die Canadian Securities Exchange haben den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

F3 Uranium Corp.

750-1620 Dickson Avenue

Kelowna, BC V1Y9Y2

Kontaktdaten

Investor Relations

Telefon: 778 484 8030

E-Mail: ir@f3uranium.com

IM NAMEN DES BOARDS

Dev Randhawa

Dev Randhawa, CEO

