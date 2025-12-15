IRW-News: IperionX: IperionX und Carver Pump beschleunigen Produktion kritischer Komponenten für Schiffe von U.S. Navy

IRW-PRESS: IperionX: IperionX und Carver Pump beschleunigen Produktion kritischer Komponenten für Schiffe von U.S. Navy

15. Dezember 2025 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) freut sich, ein Projekt mit Carver Pump Company (Carver Pump), einem führenden US-amerikanischen Hersteller von missionskritischen Pumpen für die U.S. Navy, bekannt zu geben, um die Produktion kritischer Titankomponenten mit langer Vorlaufzeit für den Schiffbau zu beschleunigen.

Carver Pump hat bei IperionX eine erste Bestellung für Prototypen von Titankomponenten aufgegeben. Unter Nutzung seines kostengünstigen Titanmetallpulvers und seiner ganzheitlichen internen Fertigung wird IperionX kostengünstige Ersatzteile für Pumpensysteme herstellen und testen, die in Überwasserschiffen der U.S. Navy zum Einsatz kommen.

Die Bestellung von Carver Pump ist ein wesentlicher Meilenstein in der Partnerschaft zwischen IperionX und Carver Pump, die nun von der Projektplanungsphase in die Prototypenphase übergegangen ist. Ermöglicht wurde dieser Fortschritt durch die stabile Produktion von Titanmetallpulver in der kürzlich in Betrieb genommenen Titanproduktionsanlage von IperionX in Virginia.

Titankomponenten sind aufgrund ihres günstigen Verhältnisses von Festigkeit zu Gewicht, ihrer Korrosionsbeständigkeit und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Meeresbedingungen für die Pumpensysteme der U.S. Navy von grundlegender Bedeutung. Allerdings haben Lieferengpässe bei traditionell gegossenen Titankomponenten zu Engpässen beim Bau und der Wartung von Marineschiffen geführt. Die Vorlaufzeiten für kritische Pumpenkomponenten, die im herkömmlichen Gussverfahren hergestellt werden, belaufen sich oftmals auf über zwölf Monate, was zu potenziellen Ausfallzeiten von Maschinen und Schiffen führt.

Das Projekt von IperionX und Carver Pump soll zu einer deutlichen Verkürzung der Vorlaufzeiten führen. Im Rahmen des Projekts soll jede Titankomponente in weniger als einer Woche unter Verwendung des qualitativ hochwertigen, kostengünstigen, im Inland hergestellten Titanmetallpulvers von IperionX sowie moderner Fertigungskapazitäten hergestellt werden.

Der erfolgreiche Abschluss der Prototypen- und Testphase könnte zu deutlich umfangreicheren Produktionsabkommen mit Carver Pump und der U.S. Navy hinsichtlich weiterer Komponenten führen, bei denen das kostengünstige Titanpulver und die eigenen Sintertechnologien von IperionX zum Einsatz kommen.

Anastasios (Taso) Arima, CEO von IperionX, sagte:

Die Partnerschaft mit Carver Pump macht deutlich, wie die modernen Titantechnologien von IperionX dazu beitragen können, die dringendsten Herausforderungen in der Lieferkette der US-amerikanischen Verteidigungsindustrie zu lösen, einschließlich Titanguss- und -schmiedeteile. Der Übergang von Lieferzeiten, die in Jahren angegeben werden, zu Zeitplänen, die in Tagen angegeben werden, ermöglicht es uns, den rechtzeitigen Bau und die Instandhaltung von Marineschiffen besser zu unterstützen und somit die Einsatzbereitschaft der Flotte direkt zu verbessern. Wir freuen uns darauf, diese Fähigkeit in der Prototypenphase zu validieren und gemeinsam mit Carver Pump und der U.S. Navy skalierbare, nachhaltige Produktionsprogramme voranzutreiben.

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weiterführende Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:

info@iperionx.com

+1 980 237 8900

Details der Bestellung

IperionX hat von Carver Pump einen Auftrag zur Entwicklung von vier Prototypen für Pumpenlaufräder erhalten, die von IperionX hergestellt werden sollen. Der Gesamtwert der Bestellung beläuft sich auf etwa 100.000 USD, wobei die Fertigstellung der Laufräder für Mai 2026 geplant ist.

Über IperionX

IperionX ist ein führender amerikanischer Spezialist für Titanmetalle und kritische Rohstoffe, der mit Hilfe patentierter Metalltechnologien leistungsstarke Titanlegierungen aus Titanmineralien oder Titanschrott unter Einsparung von Energie, Kosten und Emissionen herstellt.

Unser auf kritische Mineralien fokussiertes Titanprojekt (Titan Critical Minerals Project) beherbergt die größte JORC-konforme Mineralressource aus Titan, Seltenen Erden und Zirkonmineralsand in den gesamten Vereinigten Staaten.

Die von IperionX produzierten Titanmetalle und kritischen Mineralien sind für die modernen US-Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, Wasserstoff, Automobilbau und additive Fertigung unerlässlich.

Über Carver Pump Company

Carver Pump baute seine ersten Pumpen im Jahr 1938 und der Name Carver Pump ist seither ein Synonym für Qualität. Carver gilt als eines der weltweit führenden Unternehmen für Zentrifugalpumpen und baut Pumpen nach den anspruchsvollsten technischen Spezifikationen und Militärstandards der Welt. Carver Pump hat seinen Hauptsitz in Muscatine, Iowa, wo die Pumpen entwickelt und hergestellt werden. Als Familienunternehmen in der dritten Generation und angesichts seines Engagements für die amerikanische Fertigung genießt es das Vertrauen seiner Kunden, Partner und Mitarbeiter.

