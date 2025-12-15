IRW-News: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen berichtet über hochgradige Goldproben aus dem South Block seines Gold-Silber-Projekts Almoloya in der Bergbauregion Parral in Chihuahua

IRW-PRESS: Kingsmen Resources Ltd.: Kingsmen berichtet über hochgradige Goldproben aus dem South Block seines Gold-Silber-Projekts Almoloya in der Bergbauregion Parral in Chihuahua

Vancouver, British Columbia - 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Kingsmen Resources Ltd. (TSXV: KNG) (OTCQB: KNGRF) (FWB: TUY) (Kingsmen oder das Unternehmen) freut sich, die ersten Ergebnisse aus seinem laufenden Programm zur obertägigen Entnahme von Proben aus aufgelassenen Abbaustätten entlang der Struktur Juliettas im Projekt Almoloya bekannt zu geben. Das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Silber-Projekt Almoloya befindet sich 30 km westlich des Silberprojekts Las Coloradas in der bergbaufreundlichen Region Parral in Chihuahua (Mexiko), das ebenfalls zu 100 % dem Unternehmen gehört. Im Projekt Almoloya, das auch die ehemaligen Abbaustätten Cigarrero und Las Juliettas beherbergt, sind mehrere Claims in einem Konzessionspaket miteinander verbunden.

Insgesamt wurden 527 Proben aus historischen Untertagebaubetrieben bzw. obertägig aus dem Prospektionsgebiet Juliettas im South Block gewonnen. Wo möglich, wurden Proben aus dem Hangenden, den Erzgängen und dem Liegenden entnommen. Es wurden zwei lange, nach Norden verlaufende Strukturen sowie stellenweise auch kürzere Strukturen mit nordwestlicher Ausrichtung ermittelt. Die Strukturen sind zwischen 50 m und 400 m lang, bis zu 1,2 m mächtig und bis zu 200 m tief. Die Goldmineralisierung ist zusammen mit Kalzit-Dolomit-Eisenoxid-Quarz-Magnetit-Pyrolusit/Psilomelan und Pyrit in Erzgängen und Trümmerzonen anzutreffen. Das Grundgebirge besteht aus Kalkstein mit mäßiger bis starker Marmorierung und Rekristallisierung.

Tabelle 1: Verteilung der Goldproben

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82200/Kingsmen_151225_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1 zeigt Probenstandorte und Erzgehalte. Auf rund 500 Metern wurden bedeutende Goldwerte ermittelt (Tabellen 1, 2, 3 und 4). Unter folgendem Link geht es zu Tabelle 3 (82 Proben mit 1,14 - 5,9 g/t Gold) und Tabelle 4 (168 Proben mit 0,13 - 1,02 g/t Gold).

President Scott Emerson erklärte: Wir freuen uns sehr über diese ersten Ergebnisse aus der obertägigen Probenahme im South Block, wo wir unter anderem eine Probe mit über 34,1 g/t Gold über 0,5 m angetroffen haben. Der Fund stärkt unseren Glauben an ein ausgedehntes Mineralisierungssystem bei Almoloya. Die hohen Goldwerte deuten auf faszinierende neue Ziele hin. Mit diesen Resultaten sind wir bestens aufgestellt, um kontinuierlich zu wachsen und Werte für unsere Aktionäre zu schaffen.

Die konsequent vorhandene, strukturell kontrollierte hochgradige Goldmineralisierung weist für das Prospektionsgebiet Juliettas ein hohes Explorationspotenzial nach. Das Unternehmen wird die Probenahme im South Block fortsetzen, wo in der Vergangenheit Kleinbergbaubetriebe angesiedelt waren.

Abbildung 1

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82200/Kingsmen_151225_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82200/Kingsmen_151225_DEPRCOM.003.png

Tabelle 2: 28 Proben mit > 6,16 g/t Gold

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82200/Kingsmen_151225_DEPRCOM.004.png

Die Proben wurden im Labor von Actlabs Mexico in Zacatecas mittels Brandprobe und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie auf ihren Goldgehalt untersucht.

Über Almoloya

Das Projekt Almoloya stellt den Höhepunkt eines Landkonsolidierungsprozesses dar. Das nun zusammenhängende Konzessionspaket vereint historisch fragmentierte Claims, von denen viele zuvor von großen Betreibern gehalten und exploriert wurden. Umfangreiche historische Daten aus diesen Programmen, die bis Anfang der 2000er Jahre durchgeführt wurden, stehen Kingsmen zur Verfügung und bilden eine wertvolle Grundlage für die zukünftige Exploration. Seither wurde das Projekt weder von Juniorunternehmen noch von großen Gesellschaften systematisch exploriert, sodass in diesem vielversprechenden und historisch produktiven Gebiet noch erhebliches Potenzial ungenutzt ist.

Hier geht es zum Lageplan: https://www.kingsmenresources.com/area-history

Qualifizierter Sachverständiger

Kieran Downes, Ph.D., P.Geo., ein Direktor von Kingsmen und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Kingsmen Resources

Kingsmen Resources (TSX.V: KNG; OTCQB: KNGRF; FWB: TUY) ist ein explorationsorientiertes Unternehmen, das sich auf die Erschließung des Potenzials der beiden zu 100 % unternehmenseigenen Edelmetallgebiete Las Coloradas und Almoloya in der historischen Region Parral in Chihuahua (Mexiko) - einem der produktivsten Silbergürtel der Welt - konzentriert. Beide Projekte umfassen ehemalige Produktionsbetriebe mit hochgradigen Silber- und Goldvorkommen und liegen direkt auf Strukturkorridoren, in denen sich viele der bedeutendsten Silber-Gold-Lagerstätten Mexikos befinden. Zuletzt haben Bohrungen bei Las Coloradas neue Zonen mit einer hochgradigen Mineralisierung in geringer Tiefe bestätigt und das Potenzial für eine Reihe parallel zueinander verlaufender Strukturen über einen 4,5 Kilometer langen Entwicklungszug verdeutlicht. Im Projekt Almoloya ist auf Grundlage historischer Bohrungen, umfangreicher Untertagearbeiten und mehrerer Gangsysteme sehr wahrscheinlich mit einer in Erzgängen eingebetteten Mineralisierung vom Typ einer Karbonatverdrängungslagerstätte zu rechnen. Darüber hinaus ist Kingsmen mit einer NSR-Royalty von 1 % an den La Trini-Claims beteiligt, die sich auf dem Gelände des Projekts Los Ricos North von GoGold Resources im mexikanischen Bundesstaat Jalisco befinden.

Für das Board,

gez.: Scott Emerson

Scott Emerson, President & CEO

Telefon: 604-685-9316

E-Mail: se@kingsmenresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens genannt werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens sowie auf den Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, beruhen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: dass das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, weiterhin die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten unterstützt; die Bedrohung durch den Ausbruch von Viren und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82200

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82200&tr=1

