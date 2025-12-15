IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals gibt ausgeprägte, von Apatit dominierte Seltenerdmetallmineralisierung bei Hecla-Kilmer bekannt

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals gibt ausgeprägte, von Apatit dominierte Seltenerdmetallmineralisierung bei Hecla-Kilmer bekannt

Vancouver, British Columbia, 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FRA: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse einer umfassenden und unabhängigen mineralogischen Studie bekannt zu geben, die von SGS Lakefield (SGS) für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Hecla-Kilmer (H/K) mit Seltenerdmetallen und kritischen Mineralien im Norden von Ontario durchgeführt wurde. Die Ergebnisse bestätigen, dass bis zu 98 % der gesamten Seltenerdelemente in Apatit gebunden sind. Diese besondere Apatit-Mineralogie, die sich durch eine außergewöhnlich gute Laugungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen auszeichnet, hebt das H/K-Projekt deutlich von anderen Lagerstätten ab.

Die bedeutsamsten Ergebnisse der metallologischen Studie von SGS Lakefield beinhalten Folgendes:

- Apatite enthalten einen einzigartig hohen *TREO-Gehalt (7,4 % TREO), wobei die Master-Mischprobe etwa 82 % der *TREO-Verteilung ausmacht.

- Sieben von acht Proben enthalten 85 % oder mehr der gesamten in Apatit enthaltenen Seltenerdmetalle (*TREEs).

- Apatit enthält bis zu 98 % der *TREEs im gesamten Datensatz.

- Apatit kommt als wichtiges gesteinsbildendes Mineral (Häufigkeit von 28 % bis 56 %) innerhalb des untersuchten Abschnitts vor.

- Verborgene Seltenerdmineralien sind nur in Spurenmengen vorhanden, einschließlich Synchisit (0,36 %), Monazit (0,05 %) und Bastnäsit (0,01 %) in der Master-Mischprobe.

Diese Studie bestätigt H/K als ausgeprägtes Seltenerdmetallsystem. Apatit kommt in den Probenintervallen reichlich vor und dient als Hauptträger von Seltenerdmetallen - eine weltweit ungewöhnliche Mineralisierungsart. SGS berichtet weiter, dass Monazit, Synchisit, Bastnäsit, Allanit und andere Seltenerdmineralien (REM) zusammen weniger als 1 % der Mineralzusammensetzung ausmachen, was bestätigt, dass verborgene Seltenerdmineralien nur in Spuren vorkommen und dass Apatit den überwiegenden Teil des Seltenerdmetallgehalts enthält.

Fokussierung auf Apatiten

Umfassende mineralogische Arbeiten von SGS Canada bestätigen, dass Seltenerdmetalle bei Hecla-Kilmer vorwiegend in Apatit enthalten sind, was durch ein multimethodisches Analyseprogramm bestätigt wurde, das TIMA-X (Tescan Integrated Mineral Analyzer), EPMA (Electron Probe Micro Analysis), Röntgenbeugung (XRD) und LA-ICP-MS (Laserablation mit induktiv gekoppelter Massenspektrometrie) umfasste.

Acht repräsentative Variabilitätsproben, die über ein Intervall von 361 m im Bohrloch HK22-13 (mit durchschnittlich 1 % *TREO ab der Oberfläche des Festgesteins) entnommen wurden, wurden untersucht, um sowohl die Mineralhäufigkeit als auch das mineralspezifische Seltenerdmetallverhalten zu quantifizieren.

Diese mineralogische Verteilung bestätigt Hecla-Kilmer als ausgeprägtes, in Apatit enthaltenes Seltenerdmetallsystem, das sich grundlegend von herkömmlichen, von Monazit oder Bastnäsit dominierten Lagerstätten unterscheidet. Der unabhängige SGS-Bericht bestätigt, dass der Seltenerdmetallgehalt größtenteils im Apatitkristallgitter und nicht in separaten refraktären Mineralkörnern oder Einschlüssen innerhalb der einzelnen Apatitkristalle enthalten ist.

Diese Beziehung zum Wirtsmineral bestätigt die außergewöhnlich gute Laugungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und niedrigem Säuregehalt, die in den am 1. April 2025 veröffentlichten metallurgischen Tests von Neotech nachgewiesen wurde. Die hohe Freisetzung von Apatit (80 bis 92 % in allen Proben) bei moderaten Mahlgrößen unterstreicht zusätzlich seine Eignung als primäres metallurgisches Ziel für die Gewinnung von Seltenerdmetallen.

Die kombinierten mineralogischen und metallurgischen Datensätze stellen nun eine konsistente, unabhängige Bestätigung der einzigartigen Verarbeitungsvorteile des Hecla-Kilmer-Systems dar.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82201/Neotech_151225_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1 - Tabelle mit entsprechenden Proben und Lanthanverteilungen in unterschiedlichen Bohrlöchern, wobei 6 Proben über 90 % in den Apatitkristallstrukturen aufweisen.

Bohrprogramm 2025 bei Hecla-Kilmer

Im Jahr 2025 hat das Unternehmen erfolgreich Bohrungen auf etwa 8.000 m bei H/K abgeschlossen und darüber hinaus etwa 1.900 m an Kernbohrungen, die vom früheren Eigentümer VR Resources Ltd. zwischen 2020 und 2023 durchgeführt worden waren, für die gesamte Seltenerdmetallreihe neu protokolliert und neu untersucht. Diese Ergebnisse werden in die erste Ressourcenschätzung (MRE) integriert werden, die für 2026 erwartet wird.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FRA: V690) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen hält 100 % der Anteile an drei strategisch wichtigen Seltenerd- und Seltene-Metalle-Projekten, inklusive dem Projekt Hecla-Kilmer, welches sich in 20 km Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie seine Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens.

Weitere Informationen zu NTMC finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.neotechmetals.com.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

*TREO (Total Rare-Earth Oxides, Gesamt-Seltenerdoxide) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von CeO2 + La2O3 + Pr6O11 + Nd2O3 + Sm2O3 + Eu2O3 + Gd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3 + Ho2O3 + Er2O3 + Tm2O3 + Yb2O3 + Lu2O3 + Y2O3.

*TREE (Total Rare-Earth Elementewurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREE wird berechnet, indem die Element-ppm der Seltenerdelemente Ce + La + Pr + Nd + Sm + Eu + Gd + Tb + Dy + Ho + Er + Tm + Yb + Lu + Y.

**PMREO (Permanent Magnet Rare-Earth Oxides) wurde verwendet, um die Ergebnisse in der Pressemitteilung auszudrücken. TREO wird durch Umrechnung der elementaren ppm in Seltenerdoxide unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors berechnet und ist die Summe von Pr6O11 + Nd2O3 + Tb4O7 + Dy2O3.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, einschließlich des Eingangs aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, alle wichtigen Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, auf die hier Bezug genommen wird, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82201

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82201&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64064Y1043

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.