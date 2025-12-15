IRW-News: Rio Silver Inc.: Rio Silver schließt den Erwerb des Ag-Au-Pb-Zn-Konzessionsgebiets Maria Norte in Zentralperu ab

IRW-PRESS: Rio Silver Inc.: Rio Silver schließt den Erwerb des Ag-Au-Pb-Zn-Konzessionsgebiets Maria Norte in Zentralperu ab

Vancouver, British Columbia - 12. Dezember 2025 / IRW-Press / Rio Silver Inc. (das Unternehmen oder Rio Silver) (TSX.V: RYO) (OTC: RYOOF) gibt nach der Genehmigung durch die Behörden den Abschluss der zuvor angekündigten Transaktion (die Transaktion) mit Peruvian Metals Corp. (Peruvian) bekannt, um 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Mamaniña Exploraciones S.A.C. (die Tochtergesellschaft) zu erwerben - einer peruanischen Gesellschaft, die Abbaurechte am in Peru gelegenen Projekt Maria Norte (das Konzessionsgebiet Maria Norte) besitzt. Die Details und die Bedingungen der Transaktion sind in den früheren Pressemitteilungen des Unternehmens vom 26. März, 25. Juni und 17. September 2025 zusammengefasst.

In Übereinstimmung mit den Bedingungen der Transaktion hat Rio Silver bei Abschluss von Peruvian 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der Tochtergesellschaft erworben. Als Gegenleistung hat Rio Silver an Peruvian 3.999.999 Stammaktien des Unternehmens ausgegeben, was 9,27 % des ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals des Unternehmens ausmacht (unter Berücksichtigung der jüngsten Aktienkonsolidierung von 5:1, die am 3. Juli 2025 durchgeführt wurde). Das Unternehmen ist laut den Bedingungen der Transaktion zudem dazu verpflichtet, die Gesamtsumme von 250.000 US$ zu entrichten, indem es mit Beginn vom 15. Juni 2025 über einen Zeitraum von fünf Jahren halbjährliche Zahlungen an Peruvian leistet. Bislang hat das Unternehmen die folgenden Barzahlungen geleistet: (i) 15.000 CAD$ bei Unterzeichnung; (ii) 22.500 US$ bei einer Abänderung; und (iii) Optionszahlung von 25.000 US$ am 15. Juni 2025, was zu entrichtende verbleibende Optionszahlungen von 225.000 US$ ergibt.

Ein geologischer Bericht, der gemäß National Instrument 43-101 im Hinblick auf das Konzessionsgebiet Maria Norte erstellt wurde, wird unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ eingereicht werden.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON RIO SILVER INC.

Chris Verrico

Direktor, President und Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Christopher Verrico, President, CEO

Tel: (604) 762-4448

E-Mail: chris.verrico@riosilverinc.com

Website: www.riosilverinc.com

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

