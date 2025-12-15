Puma im Fokus: Palantir & Alphabet mit neuen Impulsen
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: TKMS, Puma, Samsung Electronics, iRobot, GE Vernova, Broadcom, Intel, Palantir, Alphabet und Gold.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Puma - Signale aus China
Starke Zahlen eines Branchenkollegen rücken den chinesischen Markt wieder in den Fokus. Wir schauen darauf, warum diese Entwicklung für europäische Sportartikelhersteller wie Puma relevant ist, wie der Markt reagiert und was trotz aller Hoffnung kritisch bleibt.
Palantir - Kontinuität mit Bedeutung
Ein verlängerter Vertrag unterstreicht die Rolle des Unternehmens Palantir als langfristiger Technologiepartner. Wir ordnen ein, warum solche Meldungen für Visibilität, Planungssicherheit und strategische Wahrnehmung entscheidend sind.
Alphabet - Bewertung mit möglichem Nachhall
Im Hintergrund sorgt eine Neubewertung eines bedeutenden Beteiligungswerts bei Alphabet für Aufmerksamkeit. Wir erklären, wie solche Effekte bilanziell wirken und warum sie für kommende Zahlen relevant werden könnten.
