Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Puma - Signale aus China

Starke Zahlen eines Branchenkollegen rücken den chinesischen Markt wieder in den Fokus. Wir schauen darauf, warum diese Entwicklung für europäische Sportartikelhersteller wie Puma relevant ist, wie der Markt reagiert und was trotz aller Hoffnung kritisch bleibt.

Palantir - Kontinuität mit Bedeutung

Ein verlängerter Vertrag unterstreicht die Rolle des Unternehmens Palantir als langfristiger Technologiepartner. Wir ordnen ein, warum solche Meldungen für Visibilität, Planungssicherheit und strategische Wahrnehmung entscheidend sind.

Alphabet - Bewertung mit möglichem Nachhall

Im Hintergrund sorgt eine Neubewertung eines bedeutenden Beteiligungswerts bei Alphabet für Aufmerksamkeit. Wir erklären, wie solche Effekte bilanziell wirken und warum sie für kommende Zahlen relevant werden könnten.