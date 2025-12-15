Meyer Werft auf ein Jahrzehnt ausgelastet - Zehn-Milliarden-Auftrag von MSC

Berlin, 15. Dez (Reuters) - Die vom Staat gerettete Meyer Werft erhält einen Großauftrag von bis zu zehn Milliarden Euro.

Das sichere die Auslastung des Unternehmens aus dem niedersächsischen Papenburg bis Mitte des nächsten Jahrzehnts, sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) am Montag in Berlin. Die Order kommt von der Schweizer Kreuzfahrtreederei MSC Cruises. Am Montag wurden die entsprechenden Verträge unterschrieben. Reiche sagte, die Werft sei damit wieder wettbewerbsfähig.

Der Bund und das Land Niedersachsen hatten das 1795 gegründete Unternehmen gerettet und dies auch damit begründet, Know-How beim Schiffsbau in Deutschland zu erhalten. Bund und Land sind Ende 2024 als Gesellschafter mit je rund 40 Prozent der Anteile bei der Meyer Wert eingestiegen und brachten insgesamt 400 Millionen Euro Eigenkapital ein. Zudem sichert die öffentliche Hand mit Bürgschaften Bankkredite von 2,6 Milliarden Euro ab. Die Eignerfamilie Meyer hält in den kommenden Jahren rund 20 Prozent und hat eine Art Rückkaufoption. Bis etwa 2028 soll die Werft stabilisiert werden.

Reiche sagte, das Unternehmen habe an einem kritischen Punkt gestanden. "Heute können wir sagen, dass die Entscheidung richtig war." Die Kreuzfahrtbranche wachse um rund 22 Prozent. Davon profitiere die Meyer Werft.

