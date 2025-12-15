W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Meyer Werft schließt 10-Milliarden-Euro-Deal mit MSC Cruises

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Schiffbau

Berlin (dpa) - Die vom Staat gerettete Meyer Werft erhält von der Schweizer Kreuzfahrtreederei MSC Cruises einen Auftrag im Wert von bis zu zehn Milliarden Euro. Beide Unternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung für den Großauftrag, der vier bis sechs Schiffe umfasst und die Werft im niedersächsischen Papenburg bis 2035 auslasten soll.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sprach von einem «entscheidenden Durchbruch» für die Meyer Werft. «Dieser Deal steht für Zukunftsfähigkeit, Innovationskraft, internationales Vertrauen und die Fortführung herausragender Ingenieurskunst in Deutschland», sagte die CDU-Politikerin.

«Diese Vereinbarung ist mehr als ein formaler Akt – sie ist ein starkes Signal an die Menschen in der gesamten Region um Papenburg und an die über 1.800 Zulieferer, deren Know-how unser maritimes Rückgrat bildet», sagte Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD).

Wie der Staat die Werft rettete

Der Bund und das Land Niedersachsen hatten vor gut einem Jahr jeweils 40 Prozent der Anteile an der finanziell angeschlagenen Meyer Werft übernommen. Dafür flossen insgesamt 400 Millionen Euro. Zudem gewährleisteten sie einen Kreditrahmen von insgesamt 2,6 Milliarden Euro.

Hintergrund der Schwierigkeiten der Meyer Werft waren eine schwindende Nachfrage während der Corona-Pandemie sowie starke Preissteigerungen infolge des Ukraine-Kriegs. Bis Ende 2028 läuft ein Sanierungsprogramm.

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Chartzeit Wochenausgabe 14.12.2025
KI-Euphorie trifft Margensorgen: Tech-Aktien schwächergestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Alexander Mayer
Die Federal Reserve hat die Büchse der Pandora erneut geöffnet13. Dez. · decentralist.de
Die Federal Reserve hat die Büchse der Pandora erneut geöffnet
Vorbörse 15.12.2025
Dax dürfte freundlich in die Woche startenheute, 08:25 Uhr · onvista
Dax als Wort auf Chart
Oracle verzögert Projekte
Ängste um KI flammen wieder auf - US-Börsen drehen ins Minus12. Dez. · dpa-AFX
Ängste um KI flammen wieder auf - US-Börsen drehen ins Minus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economygestern, 09:02 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden