onemarkets: Investieren in einer „Open Architecture“

Der mehrjährige Strategieplan „Unlocking Acceleration“, den die UniCredit derzeit umsetzt, hat im vorletzten Quartal 2025 zu den besten Ergebnissen in der Unternehmensgeschichte geführt. Das ambitionierte Projekt, auf das unser CEO Andrea Orcel setzt, verfolgt das Ziel, die Performance der Bank in Bezug auf Erträge, Effizienz und Kosten nachhaltig zu verbessern – stets mit einem klaren Fokus auf Qualität und exzellenten Service für unsere Kundinnen und Kunden.

Im Zuge dessen ist auch das Projekt „onemarkets Fund“ entstanden, das kontinuierlich weiterwächst. Es zielt darauf ab, die Produktqualität unserer Bank in einer offenen Architektur zu steigern, indem es auf die besten verfügbaren Kompetenzen zugreift – unabhängig davon, ob diese intern oder extern angesiedelt sind.

Sobald eine Idee für ein Fondsprodukt entstanden ist, prüfen wir, ob die für das Management erforderlichen Kompetenzen in unseren verschiedenen Investmentteams vorhanden sind oder ob wir diese Aufgabe an einen unserer Assetmanagement-Partner delegieren. Dieser Ansatz, der darauf ausgelegt ist, unseren Kundinnen und Kunden stets das Beste zu bieten, stellt sicher, dass unsere Produkte einzigartig sind und sich vom Angebot der Konkurrenz abheben. Gleichzeitig profitieren Anlegerinnen und Anleger von der spezifischen Expertise und den Stärken der einzelnen Assetmanager.

Aktuell arbeiten wir mit 14 externen Assetmanagern sowie sechs UniCredit-Teams für intern gemanagte Fonds zusammen. Insgesamt umfasst unser Angebot rund 90 Fonds, die europaweit innovative Lösungen bieten und stetig wachsen.

Chicco Di Stasi, Head of Group Investment

Product Solutions und Head of Equity & Credit Sales and Trading

Unsere Partner verfügen über besondere Expertise, beispielsweise im globalen, US-amerikanischen oder thematischen Aktienbereich, auf dem Anleihemarkt oder bei Emerging-Market-Bonds. Einige haben sich auf langfristige Investmentthemen spezialisiert und daraus ihre Spitzenprodukte entwickelt. Beispiele hierfür sind Megatrends wie Langlebigkeit oder Infrastruktur. Diese Themen sind nicht nur aktuelle Diskussionsthemen, sondern stellen auch langfristige Trends dar. Sie sind entscheidend, um auf demografische und gesellschaftliche Veränderungen sowie die globale Entwicklung zu reagieren. Denken Sie etwa an die Infrastruktur für KI oder Wiederaufbaumaßnahmen nach kriegerischen Konflikten.

Auf diese Weise nutzen wir die besten Lösungen, die der Markt zu bieten hat, und schärfen gleichzeitig den Blick für maßgeschneiderte Konzepte für unsere Bank. Dies erfolgt durch ein kontinuierliches Monitoring der Qualität jedes einzelnen Fonds in Bezug auf Management und Performance.

Ein weiterer zentraler Pfeiler unseres Angebots ist die Nutzung der technischen Expertise unserer Investmentbank. In diesem Bereich sind Teams für Makro-Research, Asset Allocation, Trading und Strukturierung tätig. Sie sind über ganz Europa verteilt und bestehen aus erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten, die über langjährige Expertise in der Produktentwicklung verfügen.

Dank dieser Talente umfasst das onemarkets-Angebot neben den delegierten Fonds auch Produkte, die vollständig intern konzipiert und gemanagt werden. Dazu zählen global beispielsweise Garantiefonds, Target-Income-Fonds oder unser neuestes Produkt, der Saving Fund. Dieser Liquiditätsfonds wurde speziell für unsere Kundinnen und Kunden entwickelt, um Kapitalstabilität mit einer höheren Rendite als bei klassischen Geldmarktfonds zu verbinden.

Für eine ganzheitliche Portfoliosteuerung gehören zu onemarkets selbstverständlich auch Anleihen und Zertifikate. Diese Produkte sind das Ergebnis der Kompetenz unserer Expertinnen und Experten. Sie richten sich sowohl an Anlegerinnen und Anleger, die ihr Kapital schützen möchten, als auch an jene, die attraktive Renditechancen suchen.

Auch unsere Asset-Klassen erweitern wir kontinuierlich: Neben einem Gold-Garant-Zertifikat waren wir in diesem Jahr die Ersten, die ein kapitalgeschütztes Bitcoin-Zertifikat für professionelle Anlegerinnen und Anleger auf den Markt gebracht haben. Diversifikation ist entscheidend – vom klassischen europäischen, amerikanischen oder globalen Aktienmarkt bis hin zu maßgeschneiderten Themenindizes. Ein Beispiel: der UC Global Analyst Consensus Index, der die Einschätzungen professioneller Finanzanalystinnen und -analysten zu einem investierbaren Aktienkorbmodell zusammenfasst. Grundlage dafür ist das Top-Analysten-Rating der Bloomberg-Datenbank.

Ein weiterer Grundpfeiler unserer offenen Architektur ist ihre internationale Ausrichtung: Unsere onemarkets-Produkte sind heute in zwölf Ländern verfügbar, darunter Italien, Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Slowenien, Luxemburg, Polen, Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Seit Kurzem sind sie auch in Serbien erhältlich. Zudem vertreiben wir onemarkets-Fonds in Griechenland in Partnerschaft mit der Alpha Bank.

Das ermöglicht uns zwei Dinge: Zum einen können wir durch eine einheitliche Produktstrategie in mehreren Ländern Skaleneffekte erzielen. Zum anderen können wir Wissen zwischen Märkten transferieren, indem wir erfolgreiche Konzepte adaptieren und so einen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden schaffen.

Für uns ist onemarkets schon lange mehr als nur eine Produktplattform. Es ist ein bunter Strauß der besten Lösungen, mit denen wir die Bedürfnisse all unserer Kundinnen und Kunden optimal erfüllen können.

Bildnachweis:

iStockphoto.com GibsonPictures