onemarkets TV – Sehen, was wichtig ist

Behalten Sie den Durchblick im Markt der ­Anlage- und Hebelprodukte.

Auf onemarkets TV finden Sie eine Vielzahl von Videos zu aktuellen Marktinfos, unseren Produkten, Investment-Storys und mehr. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und Sie werden laufend über neue Videos informiert!

Stockers Börsencheck: 2026 – Volatile Märkte. Positive Aussichten. Jetzt einsteigen?

Unsere Experten für Sie am Markt! Christian Stocker und Sebastian Otter analysieren für Sie regelmäßig den Aktienmarkt. In der Ausgabe vom 1. Dezember 2025 beantworten sie unter anderem Fragen zu den Themen Unternehmensgewinne im Check, Kursziele für 2026 und Technologie-Trends.

Zum Video auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DUPe28goxJg

Blickpunkt Zins: Zinsausblick 2026

Unsere Experten Thomas Strobel und Sebastian Otter analysieren für Sie alles rund um Zinsen, Inflation & Notenbanken! In der Ausgabe vom 08. Dezember 2025 mit dem Thema: Zinsausblick 2026.

Zum Video auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yCbUHcXSrSo

Nvidia – Blase oder Startschuss?

In diesem Webinar beleuchtet Sebastian Bleser (onemarkets by UniCredit) zusammen mit Daniel und Nicolas Saurenz, ob Anlegerinnen und Anleger das KI-Potenzial über- oder unterschätzen und welche Konsequenzen das für das Portfolio haben kann.

Zum Video auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9KSoatNgj94