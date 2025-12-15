Original-Research: Cabka N.V. (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: Cabka N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH 15.12.2025 / 15:50 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cabka N.V. Company Name: Cabka N.V. ISIN: NL00150000S7 Reason for the research: Coverage Aufnehme Recommendation: Kaufen from: 15.12.2025 Target price: EUR3,10 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat am 15.12.2025 die Coverage von Cabka N.V. (ISIN: NL00150000S7/ Bloomberg: CABKA NA) aufgenommen. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 3,10. Zusammenfassung: Wir nehmen die Coverage von Cabka NV mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR3,10 (Aufwärtspotenzial: 72%) auf. Nach einem zweijährigen Performancerückgang gehen wir davon aus, dass der Spezialist für wiederverwendbare Transportverpackungen (RTP) nach einer operativen und strategischen Neuausrichtung von der strukturellen Nachfrage nach RTP profitieren wird. Die Tage der Einwegverpackungen sind gezählt, dank zunehmend kostengünstigerer, umweltfreundlicher Technologien, die für multinationale Unternehmen wirtschaftlich sinnvoller sind. Auch der politische Wille, gegen übermäßigen Abfall vorzugehen, nimmt zu. Wir glauben daher, dass die Voraussetzungen für Cabka gegeben sind, um von seinem rückwärts integrierten Geschäft zu profitieren, das Abfall in hochwertige Vermögenswerte umwandelt. First Berlin Equity Research on 15/12/2025 initiated coverage on Cabka N.V. (ISIN: NL00150000S7/ Bloomberg: CABKA NA). Analyst Ellis Acklin placed a BUY rating on the stock, with a EUR 3.10 price target. Abstract: We start coverage of Cabka NV with a Buy rating and EUR3.1 target price (upside: 72%). After two-years of disappointing performance, we reckon the Reusable Transport Packaging (RTP) specialist is emerging from an operational and strategic reset primed to participate in a secular upswing in RTP demand. The days of single-use packaging are numbered, thanks to increasingly cost-effective, eco-friendly technologies that make more economic sense for multinationals. Political will to tackle excessive waste is also growing. We thus think the scene is set for Cabka to capitalise on its backwards integrated business that transforms waste into high-value assets. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3f9c07cdaabfda6717465b7a9e2de3c4 Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. View original content: https://eqs-news.com/?origin_id=06683d43-d9c4-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=en --------------------------------------------------------------------------- 2246010 15.12.2025 CET/CEST °