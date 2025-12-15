W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: Cabka N.V. (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Cabka N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH

15.12.2025 / 15:50 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cabka N.V.

     Company Name:                Cabka N.V.
     ISIN:                        NL00150000S7

     Reason for the research:     Coverage Aufnehme
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        15.12.2025
     Target price:                EUR3,10
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat am 15.12.2025 die Coverage von Cabka N.V.
(ISIN: NL00150000S7/ Bloomberg: CABKA NA) aufgenommen. Analyst Ellis Acklin
stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 3,10.

Zusammenfassung:
Wir nehmen die Coverage von Cabka NV mit einer Kaufempfehlung und einem
Kursziel von EUR3,10 (Aufwärtspotenzial: 72%) auf. Nach einem zweijährigen
Performancerückgang gehen wir davon aus, dass der Spezialist für
wiederverwendbare Transportverpackungen (RTP) nach einer operativen und
strategischen Neuausrichtung von der strukturellen Nachfrage nach RTP
profitieren wird. Die Tage der Einwegverpackungen sind gezählt, dank
zunehmend kostengünstigerer, umweltfreundlicher Technologien, die für
multinationale Unternehmen wirtschaftlich sinnvoller sind. Auch der
politische Wille, gegen übermäßigen Abfall vorzugehen, nimmt zu. Wir glauben
daher, dass die Voraussetzungen für Cabka gegeben sind, um von seinem
rückwärts integrierten Geschäft zu profitieren, das Abfall in hochwertige
Vermögenswerte umwandelt.

First Berlin Equity Research on 15/12/2025 initiated coverage on Cabka N.V.
(ISIN: NL00150000S7/ Bloomberg: CABKA NA). Analyst Ellis Acklin placed a BUY
rating on the stock, with a EUR 3.10 price target.

Abstract:
We start coverage of Cabka NV with a Buy rating and EUR3.1 target price
(upside: 72%). After two-years of disappointing performance, we reckon the
Reusable Transport Packaging (RTP) specialist is emerging from an
operational and strategic reset primed to participate in a secular upswing
in RTP demand. The days of single-use packaging are numbered, thanks to
increasingly cost-effective, eco-friendly technologies that make more
economic sense for multinationals. Political will to tackle excessive waste
is also growing. We thus think the scene is set for Cabka to capitalise on
its backwards integrated business that transforms waste into high-value
assets.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3f9c07cdaabfda6717465b7a9e2de3c4

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

2246010 15.12.2025 CET/CEST

