W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Original-Research: H2APEX Group SCA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: H2APEX Group SCA - von First Berlin Equity Research GmbH

15.12.2025 / 13:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu H2APEX Group SCA

     Unternehmen:               H2APEX Group SCA
     ISIN:                      LU0472835155

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      15.12.2025
     Kursziel:                  3,30 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu H2APEX Group SCA
(ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 3,70 auf EUR
3,30.

Zusammenfassung:

H2APEX hat ihre Umsatzguidance auf EUR9 Mio. - EUR10 Mio. angehoben (bisher: EUR6

Mio. - EUR8 Mio.). Die Erhöhung ist auf früher zu erwartende Umsätze mit dem
mehrheitlich an Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) verkauften 100 MW
Elektrolyseur-Projekt in Lubmin zurückzuführen. Der Einstieg von CIP in das
Projekt im August ist ein großer Erfolg für H2APEX ebenso wie die im Juli
abgeschlossene Kapitalerhöhung von EUR30 Mio. Ziel des Unternehmens bleibt,
sich zu einem großen Produzenten von grünem Wasserstoff zu entwickeln. Diese
Entwcklung sollte nach der Verabschiedung der Novelle zur
Treibhausgasminderungsquote für Kraftstoffe im Kabinett bald einen
deutlichen Schub erhalten. Für 2026E sehen wir für H2APEX insbesondere bei
dezentralen Projekten für die Wasserstoffversorgung im Mobilitätsbereich
gute Chancen, Aufträge zu gewinnen. Die Q3-Zahlen sind hauptsächlich wegen
höherer Herstellungskosten schwächer als erwartet ausgefallen. Wir haben
unsere Ergebnisschätzungen für das laufende Jahr daher gesenkt. Ein
überarbeitetes DCF-Modell ergibt ein niedrigeres Kursziel von EUR3,30 (bisher:
EUR3,70). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: >160%).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9c8dc53ecc6fa17a0e7816ac6651d84f

Kontakt für Rückfragen:
Kontakt für Rückfragen
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=9aa7ee55-d9b0-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2245920 15.12.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
H2APEX Group

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„KI“-Shape-Economygestern, 09:02 Uhr · onvista-Partners
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden