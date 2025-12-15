Original-Research: Verve Group SE (von GBC AG): Kaufen

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

dpa-AFX · Uhr
15.12.2025 / 10:30 CET/CEST
Einstufung von GBC AG zu Verve Group SE

     Unternehmen:              Verve Group SE
     ISIN:                     SE0018538068

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Note)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 7,95 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 9M 2025

Am 18.11.2025 hat der Verve-Konzern seine Q3- bzw. 9-Monatsgeschäftszahlen
2025 bekannt gegeben. Hiernach konnte der Ad-Tech-Konzern über die ersten
neun Monate des Geschäftsjahres trotz eines schwachen Werbemarktes und
anspruchsvollen Umfelds sowie Effekten aus der Plattformmigration eine
robuste Umsatz- und Ergebnisentwicklung erzielen. Dabei profitierte die
Gesellschaft v.a. vom starken Auftaktquartal des Geschäftsjahres
(Q1-Umsatzplus: 32,2%). So lagen die vergleichbaren Umsatzerlöse mit
erwirtschafteten 325,20 Mio. EUR um 11,0% über dem Niveau des
Vorjahreszeitraums (Konzernumsatz 9M 2024: 292,78 Mio. EUR). Die ausgewiesenen
Umsatzerlöse konnten sogar um 22,0% auf 357,09 Mio. EUR zulegen. Hierbei ist
anzumerken, dass dieser signifikante Umsatzanstieg primär durch die
verstärkte Preiskontrolle infolge der Plattformmigration und der dadurch
veränderten Umsatzrealisierung verursacht wurde (neuerdings Ausweis der
Bruttoumsatzerlöse, statt zuvor Nettoumsatzerlöse). So müssen nach IFRS 15
Umsatzerlöse nun auf einer sog. "principal base" (=Bruttoabrechnungsbasis)
erfasst werden.

Zum deutlichen Wachstum auf vergleichbarer Basis haben sowohl organische als
auch anorganische Wachstumseffekte (Jun Group-Übernahme im September 2024)
wesentlich beigetragen. Konkret wurde das erzielte Wachstum v.a.
vorangetrieben durch den deutlichen Segmentumsatzanstieg um 53,2% auf 87,74
Mio. EUR (9M 2024: 57,26 Mio. EUR) im Demand Side Plattform-Geschäftsfeld
(DSP-Segment). Dieser signifikante Erlöszuwachs resultiert hauptsächlich aus
der Stärkung des Demand Side-Segments durch die im Sommer 2024 durchgeführte
Jun Group-Übernahme (Jun-Segmentumsatzbeitrag 9M 2025 GBCe: ca. 47,0 Mio.
EUR). Im umsatzstärkeren SSP-Geschäftsfeld wurden die Segmentumsatzerlöse
ebenfalls deutlich um 13,7% auf 308,94 Mio. EUR (9M 2024: 271,74 Mio. EUR)
gesteigert.

Parallel zu den ausgeweiteten Konzernumsätzen wurde hingegen aufgrund von
verstärkten Kostenoptimierungsmaßnahmen und Wachstumsinitiativen (z.B.
Ausbau Sales-Team) und ungünstigen Wechselkurseffekten (schwacher US-Dollar
gegenüber dem Euro) ein moderater EBITDA-Rückgang auf 76,31 Mio. EUR (9M 2024:
84,45 Mio. EUR) erzielt. Korrigiert um einmalige Kosten- und Sondereffekte
(z.B. M&A- und Beratungskosten oder Restrukturierungskosten) konnte jedoch
ein leichter Anstieg des bereinigten EBITDA (Adj. EBITDA) auf 85,70 Mio. EUR
(9M 2024: 84,80 Mio. EUR) erreicht werden. Hieraus resultierte eine bereinigte
EBITDA-Marge von 24,0% (9M 2024: 29,0%).

Auf Nettoebene musste aufgrund von stärkeren Abschreibungs- und
Finanzierungseffekten ein deutlicher Rückgang des Nachsteuerergebnis (nach
Minderheiten) auf -2,99 Mio. EUR (9M 2024: 14,49 Mio. EUR) hingenommen werden.
Ergebnisdämpfend wirkten sich hierbei v.a. deutlich höhere Abschreibungen
(9M 2025: 36,49 Mio. EUR vs. 9M 2025: 28,10 Mio. EUR) im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum aus.

Geschäftsentwicklung im Q3 2025

Wie schon das zweite Quartal, war auch das dritte Quartal durch die
Plattformvereinheitlichung gekennzeichnet, die im August erfolgreich
abgeschlossen wurde und bereits erste positive Effekte lieferte. Daneben war
das Q3 2025 auch wesentlich geprägt durch strategische Maßnahmen bzw.
Weichenstellungen.

In Bezug auf die Top-Line-Performance hat Verve im dritten Quartal
vergleichbare Umsatzerlöse in Höhe von 110,0 Mio. EUR erwirtschaftet, die
damit um 3,0% unterhalb des Vorjahresquartals (Q3 2024: 113,7 Mio. EUR) lagen.
Diese rückläufige Erlösentwicklung resultierte primär aus einem Rückgang des
organischen Wachstums um 4,0% aufgrund von vorübergehenden Problemen bei der
Plattformmigration (führte bspw. zu einer eingeschränkten Kundenskalierung)
und einer schwächeren Marktnachfrage. Letztere beinhaltete u.a. deutlich
geringere politische Werbeausgaben als im Vorjahreszeitraum (Stichwort:
US-Wahljahr 2024). Hinsichtlich der ausgewiesenen Erlöse konnte der
Ad-Tech-Konzern hingegen einen deutlichen Anstieg der Konzernumsatzerlöse um
24,8% auf 141,92 Mio. EUR (Q3 2024: 113,74 Mio. EUR) erzielen, was auf eine
veränderte Umsatzrealisierung nach der Plattformvereinheitlichung gemäß IFRS
15 zurückzuführen ist. So werden ab dem dritten Quartal die Umsätze auf der
migrierten Plattform auf Bruttobasis (statt zuvor Nettobasis) erfasst. Der
signifikante Anstieg der Umsatzerlöse spiegelte sich entsprechend in einem
deutlichen Zuwachs der SSP-Segmenterlöse um 29,1% auf 126,22 Mio. EUR (Q3
2024: 97,81 Mio. EUR) wider. Im DSP-Geschäftsfeld beliefen sich die erzielen
Segmenterlöse mit 28,51 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau (Q3 2024: 28,42
Mio. EUR).

Das operative Geschäft hat sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten
Quartal spürbar verbessert. So konnte Verve auf Quartalsebene auf den
Wachstumskurs zurückkehren (Umsatzplus Q3 gegenüber Q2: 3,7%). Dies
resultierte primär aus der erfolgreich abgeschlossenen
Plattformvereinheitlichung und der Wiederaufnahme der vollständigen
Kundenaktivitäten. Erstere führte bereits zu Effizienzgewinnen und zu einer
deutlich verbesserten Bruttomarge zum Ende des Q3 auf 37,0% (Q2 2025:
35,0%).

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Plattformvereinheitlichung hat Verve
laut eigenen Angaben seine Neukundengewinnung beschleunigt, die Leistung des
KI-Algorithmus stabilisiert und weiter verbessert sowie die
Lieferkapazitäten des Marktplatzes gegen Ende des dritten Quartals ausgebaut
und sich damit in Summe einen erheblichen "Rückenwind" für das traditionell
umsatzstärke vierte Quartal verschafft. An dieser Stelle ist hervorzuheben,
dass Verve bereits laut eigenen Aussagen einen starken Start in das
Schlussquartal verzeichnen konnte.

Parallel zur technischen Konsolidierung hat Verve im dritten Quartal
gezielte Effizienzmaßnahmen umgesetzt, um Prozesse, Strukturen und die
Kostenbasis zu optimieren. Dies beinhaltete eine gezielte Abstimmung des
Personalbedarfs über alle Geschäftsbereiche hinweg sowie einige personelle
Veränderungen. Gleichzeitig hat die Technologiegesellschaft ihren Vertrieb
ausgebaut, insbesondere im Marken- und Agenturbereich. Die eingeleiteten
Maßnahmen führten u.a. zu einmaligen Abfindungskosten in Höhe von 1,60 Mio.
EUR, wobei die Gesellschaft gleichzeitig mit jährlichen
Gehaltskosteneinsparungen beginnend ab 2026 von ca. 8,00 Mio. EUR rechnet. Mit
den beiden Mitte-September bekannt gegebenen Übernahmen (Captify & Acardo)
hat der Ad-Tech-Konzern ebenfalls seine Vertriebsbasis und die Entwicklung
des Kerngeschäfts in Schüsselmärkten gestärkt.

In Bezug auf die operative Ergebnisentwicklung musste Verve v.a. bedingt
durch aufgetretene Einmaleffekte (Abfindungen, M&A-bezogene Kosten etc.),
negative Effekte aus der Plattformvereinheitlichung und verstärkte
Wachstumsinvestitionen (Ausbau Sales-Team etc.) einen deutlichen
EBITDA-Rückgang auf 21,83 Mio. EUR (Q3 2024: 36,17 Mio. EUR) hinnehmen. Das um
Einmal- und Sondereffekte bereinigte EBITDA (Adj. EBITDA) belief sich auf
26,10 Mio. EUR und lag damit in Reichweite zum Vorjahresniveau (Q3 2024: 33,60
Mio. EUR). Die EBITDA-Marge auf vergleichbarer Basis (like-for-like) betrug
damit 23,7% (Q3 2024: 29,6%).

Die robuste operative Ergebnisentwicklung und die starke Cash-Generierung
des plattformbasierten Geschäftsmodells des Unternehmens spiegelten sich
auch in einem hohen operativen Cashflow wider. Dieser betrug im dritten
Quartal zunächst 4,66 Mio. EUR (Q3 2024: 54,07 Mio. EUR) und in den ersten neun
Monaten des Geschäftsjahres 10,23 Mio. EUR (9M 2024: 81,46 Mio. EUR). Kürzlich
hat Verve jedoch im Rahmen einer Unternehmensmeldung bekannt gegeben, dass
sich der operative Cashflow aufgrund einer Reklassifizierung einer
gestundeten Kaufpreiszahlung (im Zusammenhang mit der Jun Group-Übernahme)
im dritten Quartal deutlich auf 24,32 Mio. EUR bzw. im
9-Monatsgeschäftszeitraum signifikant auf 29,89 Mio. EUR erhöht hat. Die
nachträgliche Anpassung des bisherigen Cashflow-Statements ist zudem laut
Unternehmensangaben zahlungsneutral und hat damit keine Auswirkungen auf die
Höhe der liquiden Mittel zum Ende der zuvor genannten Berichtszeiträume.

PROGNOSEN UND BEWERTUNG

Mit Veröffentlichung seiner Q3-/9-Monatszahlen hat der Verve-Konzern
ebenfalls seine bisherigen Unternehmensguidance für das GJ 2025 bekräftigt
bzw. angepasst. Hinsichtlich der Top-Line-Jahresziele rechnet das
Verve-Management nun aufgrund der kürzlichen Akquisitionen (Captify und
Acardo) und der geänderten Umsatzrealisierung (gemäß IFRS 15) mit höheren
Konzernumsatzerlösen in einer Bandbreite von 560,0 Mio. EUR bis 580,0 Mio. EUR
(zuvor: 485,0 Mio. EUR bis 515,0 Mio. EUR). Ergebnisseitig erwartet die
Technologiegesellschaft unverändert ein Adj. EBITDA in einer Bandbreite von
125,0 Mio. EUR bis 140,0 Mio. EUR.

Analog zur bestätigten bzw. angepassten Jahresprognose haben wir unsere
bisherige Umsatzschätzung noch oben korrigiert. Für das Geschäftsjahr 2025
rechnen wir nun mit Konzernumsatzerlösen in Höhe von 571,05 Mio. EUR (zuvor:
502,93 Mio. EUR). Hierbei ist hervorzuheben, dass Verve bereits in der ersten
Hälfte des vierten Quartals, dem traditionell umsatzstärksten
Geschäftsquartal, nach eigenen Aussagen eine bis dato positive
Geschäftsentwicklung (inkl. Transaktionsvolumen) verzeichnet hat, die auf
ein starkes Jahresendgeschäft hindeutet.

Bedingt durch die seit dem dritten Quartal veränderte Umsatzrealisierung
(Bruttoumsatzansatz, statt zuvor Nettoumsatzansatz) haben wir ebenfalls
unsere bisherigen Umsatzschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 auf

750,37 Mio. EUR (zuvor: 619,26 Mio. EUR) bzw. 875,95 Mio. EUR (zuvor: 738,33 Mio.

EUR) erhöht. Angesichts der unveränderten Ergebnisguidance und der allgemein
ergebnisneutralen Auswirkungen der veränderten Umsatzrealisierung (nach IFRS
15), haben wir unsere bisherigen Ergebnisprognosen für das aktuelle
Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre beibehalten.

Durch die erfolgreiche Plattformkonsolidierung (führt u.a. zur verbesserten
Neukundenanbindung und stärkeren Kundenskalierung), die kürzlichen
Akquisitionen (Stärkung der Vertriebsbasis), das innovative ID-lose
Produktangebot und die starke Positionierung in den aufstrebenden
Werbekanälen (In-App, CTV und DOOH), sollte die Verve-Gruppe ab dem
kommenden Geschäftsjahr wieder deutlich an Wachstumstempo zulegen können.
Bedingt durch die von uns prognostizierten verstärkten Effizienz- und
Skaleneffekte aus der Plattformmigration und den erwarteten Einsparungen aus
den Kostenoptimierungsmaßnahmen, sollte sich ab dem kommenden Geschäftsjahr
ebenfalls die Ertragslage und Profitabilität wieder deutlich verbessern.
Auch die beiden letzten übernommenen Gesellschaften (Captify & Arcado)
sollten im kommenden Geschäftsjahr spürbare Umsatz- und Ergebnisbeiträge zur
Konzernperformance beisteuern.

Vor dem Hintergrund unserer bestätigten Ergebnisschätzungen haben wir unser
bisheriges Kursziel in Höhe von 7,95 EUR unverändert belassen. In Bezug auf
das aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit das Rating "Kaufen" und sehen
ein signifikantes Kurspotenzial in der Verve-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1a6179d8648ef5e7fe73b0f989915447

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 15.12.2025(9:02 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 15.12.2025(10:30 Uhr)

Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=3dc41240-d992-11f0-be29-0694d9af22cf&lang=de

